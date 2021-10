La Campania chiede più fondi del Pnnr per finanziare progetti per l’agricoltura

La Campania ha impegnato tutte le somme del Psr 2020

Servono altri fondi per finanziare i progetti ammessi

Si punta a sfruttare i fondi del Pnrr

La Campania bussa alle porte di Palazzo Chigi e chiede 641 milioni di euro per il settore agricoltura. Sono risorse che la giunta guidata dal presidente Vincenzo De Luca pensa di ottenere grazie al Pnnr.

Già impegnati 1,83 miliardi di euro per il Piano di Sviluppo rurale

La richiesta del governo campano è motivata da un dato economico preciso. L’amministrazione regionale è andata in overbooking rispetto ai fondi comunitari del PSR, il Piano di sviluppo rurale 2014/2020. In pratica, sono state impegnate tutte le somme messe a disposizione dall’Unione Europea a favore della Campania e molti progetti, pur se ammissibili, rischiano di essere stralciati per mancanza di fondi. Per il Psr 2014/2020, la Regione Campania aveva ottenuto una dotazione finanziaria di 1,836 milioni di euro, di cui 1.110 milioni di risorse comunitarie (a valere sul FEASR/Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Surale) e 726 milioni di risorse nazionali e regionali.

I bandi in attesa di finanziamento

“Grazie all’attenzione che ha sempre dimostrato il Presidente De Luca – ha dichiarato l’Assessore regionale all’Agricoltura della Campania Nicola Caputo – riusciamo a dare una risposta concreta a tanti che in questi anni hanno atteso i tempi lunghissimi della burocrazia. Con le risorse richieste saranno finanziati i progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria dei bandi: per la TI 4.1.1, 938 progetti per un valore di 244.312.047,24 euro; per il Progetto Integrato Giovani, 1.241 progetti, per un valore di 308.971.047,61 euro; per la TI 4.4.2, 257 progetti, per un valore di 42.375.125,81 euro; per il Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, 42 progetti (42 interventi pubblici proposti da comuni e 102 attività produttive proposte da soggetti privati), per un valore di 45.257.263,07 euro”.

Apprezzamento dalla Cia Campania

La dirigenza della Cia Campania guidata da Alessandro Mastrocinque accoglie di buon grado il deliberato di giunta a firma del Governatore De Luca, in cui si ufficializza l’appostamento delle risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR o, in seconda istanza, con le risorse legate alla riprogrammazione del POC Campania e del Piano di Sviluppo e Coesione regionale.

“Si tratta di un segnale importante per il territorio campano e per i tanti giovani che attendono risposte e il riconoscimento delle tante progettualità candidate” argomenta il presidente Mastrocinque. “Alla luce di quanto ufficializzato dalla Regione, Cia Campania valuta non solo l’incremento esponenziale del tessuto imprenditoriale e produttivo nel comparto agroalimentare, ma anche un effetto moltiplicatore sull’indotto che sarà generato dal finanziamento erogato a tutti i progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria. Grazie alle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza l’agricoltura torna ad occupare un ruolo centrale su scala macroeconomica, con conseguenti opportunità di crescita dell’export” conclude.