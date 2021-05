Carfagna: “Nascere al Sud non è un peccato originale da scontare con meno servizi”

La ministra oggi a Messina e a Palermo per la sua prima visita istituzionale

Ha ribadito che sulla baraccopoli di Messina si dovrà intervenire in tempi brevissimi

“Ridurre e azzerare le disuguaglianze e anche per lottare contro ogni ingiustizia”

“Nascere al Sud non è un peccato originale da scontare con meno servizi, meno dignità, meno mobilità”. Sono le parole della ministra per il Sud, Mara Carfagna, che oggi in Sicilia ha effettuato la sua prima visita istituzionale con tappa a Messina e poi a Palermo.

La tappa di Messina è stata scelta appositamente della ministra dopo lo stanziamento da 100 milioni di euro che è stato inserito nel Decreto Sostegni bis per risolvere definitivamente la questione della baraccopoli. Stanziamento che è stato inserito proprio con un emendamento di Carfagna.

“Risanare la baraccopoli di Messina – ha detto la ministra – rappresenta il manifesto della linea di condotta che mi sono imposta sin dal mio insediamento al Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale. Una linea di condotta che poggia su due pilastri: il primo riguarda il significato, il senso profondo dell’impegno che un Ministro del Sud deve mettere in campo in questo particolare momento storico e politico, ovvero l’azione decisa energica per ridurre e azzerare le disuguaglianze e anche per lottare contro ogni ingiustizia. Perché nascere al Sud non può essere considerato come una sorta di peccato originale da scontare con pochi servizi e con un accesso di scarsa qualità nei settori dell’istruzione, della sanità e della mobilità. Il secondo pilastro riguarda l’approccio che ho scelto, un approccio pragmatico e concreto, volto a prendere decisioni assumendomene la responsabilità. Il caso di Messina è emblematico di questa modalità di azione dove ancora migliaia e migliaia di famiglie con bambini, da anni vivono intrappolati in una situazione indegna e di profonda ingiustizia per un Paese civile, non hanno il diritto ad una casa, a servizi dignitosi e ad un’istruzione di qualità. Ringrazio moltissimo il Sindaco Cateno De Luca perché con grande determinazione si è battuto sin dall’inizio del suo mandato per portare all’attenzione delle Istituzioni nazionali quella che è una vergogna non locale, non regionale, bensì nazionale, una profonda ferita democratica che non si può tollerare in economia avanzata”.

“Abbiamo portato a soluzione – prosegue il Ministro Carfagna – un problema che si trascinava da decenni individuando i finanziamenti e la figura del Commissario straordinario nella persona del Prefetto di Messina Di Stani. In merito al cronoprogramma posso dire che lavoreremo al fianco dell’Amministrazione comunale, della Regione Sicilia e della struttura commissariale affinché questi interventi possano essere realizzati in tempi brevissimi, l’emendamento del Decreto sostegni oltre lo stanziamento finanziario di 100 milioni di euro prevede anche tutti i dettagli relativi alla figura commissariale che sarà approvata entro il 31 maggio, successivamente si procederà con DPR alla nomina straordinaria del Commissario di Governo e poi entro 60 giorni si dovrà procedere a perimetrare le aree oggetto di intervento. Con la stessa rapidità saranno realizzate tutte le attività successive e sono certa – ha concluso la Carfagna – che il Prefetto saprà svolgere questa enorme responsabilità con coraggio, determinazione e responsabilità sapendo di avere al suo fianco il Ministero e tutta la sua struttura tecnica”.