Casa, riparte il settore immobiliare: bene compravendite e rendimenti

Compravendite immobiliari in crescita e buon andamento anche dei rendimenti sugli investimenti in casa. Il settore sembra quindi riprendersi spinto ancora da tassi per i mutui abbordabili e un ritorno di interesse per un investimento sicuro.

Compravendite 2021: +34%

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate relativi alle compravendite immobiliari. Il dato a chiusura 2021 vede un deciso aumento, con una crescita del 34% rispetto all’anno precedente e del 24% rispetto al 2019. L’anno 2021 registra 749 mila transazioni.

I comuni non capoluogo, come da aspettative, hanno performato meglio dei comuni capoluogo: i primi chiudono con un aumento del 37% rispetto al 2020 e del 29% rispetto al 2019. I comuni capoluogo segnano +29% e +14%. Questo conferma l’apprezzamento per le realtà più piccole.

COMPRAVENDITE IMMOBILIARI RESIDENZIALI 2019 2020 2021 Var % 2021/2020 Var % 2021/2019 Bari 3447 3147 4183 32,9% 21,4% Bologna 6299 5352 6559 22,6% 4,1% Firenze 4967 4214 5433 28,9% 9,4% Genova 7404 6723 8886 32,2% 20,0% Milano 26232 26923 21650 24,4% 2,6% Napoli 7438 6345 8096 27,6% 8,8% Palermo 5709 5000 6088 21,8% 6,6% Roma 32787 29550 38841 31,4% 18,5% Torino 13649 11874 15224 28,2% 11,5% Verona 3336 2945 3784 28,5% 13,4% ITALIA 604168 558722 748523 34,0% 23,9% Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate

Tra le grandi città, Milano chiude con una crescita delle transazioni del 24,4% rispetto al 2020 e +2,6% rispetto al 2019; la Capitale mette a segno un +31,4% e +18,5%. Bene, nel confronto con il 2020 e il 2019, Bari e Genova.

I rendimenti

“Nelle grandi città un bilocale di 65 mq rende mediamente intorno al 5,0% annuo lordo. La città in cui il rendimento è più elevato si conferma Verona (6,1%) seguita da Genova (6,0%). L’interesse degli investitori per il mattone – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – è sempre elevato nonostante nella prima parte del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, si registri un lieve calo degli acquisti per investimento (dal 16,8% al 16,3%)”.

RENDIMENTI IMMOBILIARI (Isem21) CITTA’ RENDIMENTO ANNUO LORDO (%) Verona 6,1% Genova 6,0% Palermo 6,0% Bari 5,5% Torino 4,8% Napoli 4,6% Roma 4,6% Bologna 4,4% Milano 4,1% Firenze 3,9% Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa

Gli investitori preferiscono le aree con la presenza di atenei, uffici, servizi (il cui peso è sempre maggiore dopo il lockdown) e quelle sottoposte ad interventi di riqualificazione. I rendimenti più elevati, poiché sono calcolati come rapporto tra i canoni di locazione percepiti nell’anno ed il valore dell’immobile, quasi sempre si registrano nelle zone periferiche dove i prezzi sono più contenuti.

Nella prima parte del 2021 si conferma la preferenza degli investitori per il bilocale (39,9%) a seguire il trilocale (31%). Il bilocale, infatti, è la tipologia più richiesta per investimento dal momento che è quello più ricercato in affitto. Ma dopo il lockdown, alla luce della necessità di avere spazi più ampi, anche il gradimento del trilocale sta aumentando, diventando sempre più richiesto in affitto e valutato dagli investitori.

In genere, chi investe nel settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da locazione, ma anche alla rivalutazione del capitale.

Dal 1998 al primo semestre 2021, analizzando le grandi città italiane, risulta una rivalutazione del 38,2%. Quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 107,7%, seguita da Firenze con il 66,0% e Napoli con 64,3%.