Cashback, ultimo giorno: la misura sarà congelata ma potrebbe ripartire

Oggi è l’ultimo giorno del cashback

Il governo ha sospeso la misura

In futuro potrebbe anche ripartire

Oggi è l’ultimo giorno in cui si può usare il cashback, l’iniziativa del governo per incentivare l’uso dei pagamenti elettronici e che prevede un rimborso del 10% sulle spese effettuate con carte di credito, bancomat e app.

Il governo ha deciso infatti di congelarlo nel prossimo semestre (la misura era stata prevista inizialmente fino al 30 giugno 2022). Pare che si voglia lavorare sull’iniziativa per trasformarla e renderla più efficiente, magari con un sistema “anti-furbetti” che non permetta la validità in caso di frazionamento dei pagamenti.

Che cos’è il cashback

Con il Cashback si ottiene un rimborso del 10% sull’importo degli acquisti effettuate con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non concorrono gli acquisti online. Effettiando un minimo di 50 pagamenti in un semestre, si riceve il 10% dell’importo speso, fino ad un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 Euro. Non c’è un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi fino a 300 euro l’anno.

Quali acquisti sono validi

Sono validi tutti gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti effettuati tramite un dispositivo fisico di accettazione (es. pos).

Non sono validi:

gli acquisti effettuati online;

gli acquisti effettuati nell’ambito di qualsiasi attività d’impresa, professionale o artigianale;

gli acquisti effettuati fuori dal territorio nazionale, ivi inclusi quelli effettuati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano;

gli acquisti presso gli esercenti che dispongono di un dispositivo di accettazione di carte e app non ancora convenzionato (consulta l’elenco degli Acquirer convenzionati);

le operazioni eseguite presso gli sportelli ATM (es. prelievi, ricariche telefoniche);

i pagamenti con bonifico;

le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.

Il Supercashback

Si ha diritto al Super Cashback se si rientra nei primi 100.000 cittadini che hanno totalizzato, in un semestre, il maggior numero di transazioni con carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat e app di pagamento. Sono validi gli stessi acquisti del Cashback e conta il numero di transazioni, non gli importi spesi (ad es. un caffè vale come un televisore).

Quando arriveranno i rimborsi

I rimborsi arriveranno automaticamente sul conto corrente indicato sull’app io all’inizio dell’iscrizione (ma è possibile cambiare il numero di conto) entro 60 giorni dalla chiusura del semestre, quindi entro la fine di agosto. Non bisogna fare alcuna richiesta.