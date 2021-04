Cassetto delle imprese per gli appalti pubblici della Regione Siciliana al via

Albo degli Operatori Economici istituito dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Obiettivo: semplificare le procedure di gara rendendo l’iter più rapido

L’iscrizione all’albo scadrà il 31 dicembre di ogni anno e sarà sottoposta ad aggiornamento

Dall’1 aprile 2021 è operativo in Sicilia il Cassetto delle Imprese, il nuovo Albo degli Operatori Economici della Regione Siciliana, istituito dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il Decreto Assessoriale 14/GAB del 25 marzo 2021. L’obiettivo è quello di semplificare le procedure di gara rendendo l’iter più rapido grazie ad una banca dati unificata relativa a lavori, servizi e forniture e contenente la documentazione e i dati di tutti gli iscritti.

Cos’è il Cassetto delle Imprese

Il Cassetto delle Imprese è l’Albo degli Operatori Economici per la partecipazione agli appalti pubblici contenente la documentazione amministrativa e relativa ai requisiti di tutti gli operatori iscritti. In questo modo si ridurranno i tempi di verifica e di contrattualizzazione dell’aggiudicatario di una gara grazie all’archiviazione in un unico spazio dei documenti, delle dichiarazioni e delle certificazioni di ogni operatore iscritto al Cassetto delle Imprese. L’operatore economico potrà iscriversi all’Albo anche in fase di presentazione di un’offerta per la partecipazione a procedure di gare aperte.

La Regione Siciliana potrà comunque procedere al di fuori dell’Albo telematico nel caso in cui non siano iscritti un numero sufficiente di operatori a garantire che la procedura di gara si svolga con il numero minimo di Operatori previsto dal Codice degli Appalti o qualora, per il tipo di prestazione richiesta, tra gli iscritti all’albo non sia presente un Operatore economico ritenuto idoneo.

Chi può iscriversi all’Albo

Al Cassetto delle Imprese, ai sensi del Codice degli Appalti e previa valutazione della Regione Siciliana, sono ammessi all’iscrizione:

imprenditori individuali,

artigiani,

società (anche cooperative),

consorzi e aggregazioni di imprese,

operatori economici in materia di lavori, servizi e forniture,

liberi professionisti (singolarmente o in forma associata).

Come è composto l’Albo

L’Albo degli Operatori economici è articolato in elenchi di operatori e in categorie merceologiche. Gli elenchi disponibili per l’iscrizione all’Albo sono quattro:

Elenco delle Aziende esecutrici di Lavori Pubblici,

Elenco degli Operatori Economici Fornitori di Beni e Servizi,

Elenco dei Professionisti Tecnici,

Elenco di Altri ordini professionali.

Come iscriversi al Cassetto delle imprese

Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’Albo dovranno essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma elettronica digitale abilitata e compilare l’apposita istanza per via telematica sul sito istituzionale www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione Albo Operatori Economici. In questo modo l’operatore verrà fornito delle credenziali di accesso al portale dove potrà compilare o aggiornare la propria anagrafica, e caricare tutta la documentazione richiesta.

Durata dell’Iscrizione

L’iscrizione all’albo del Cassetto delle imprese scadrà il 31 dicembre di ogni anno e sarà sottoposta ad aggiornamento, il rinnovo deve essere effettuato telematicamente dall’Operatore Economico. Alla scadenza annuale verrà inviata comunicazione all’iscritto tramite PEC con una richiesta di rinnovo della Domanda di iscrizione alla quale dovrà rispondere inviando l’istanza entro 30 giorni.