C’è tanto Sud nell’Italia che ha vinto il campionato del mondo di pasticceria

L’Italia ha vinto il campionato del mondo di pasticceria a Lione.

Nel team Lorenzo Puca, Massimo Pica e Andrea Restuccia.

Pica è di Nocera Inferiore, Restuccia di Joppolo (Vibo Valentia).

L’Italia ha vinto il campionato del mondo di pasticceria a Lione, in Francia. Lo ha annunciato, in una nota, il presidente nazionale CONPAIT (la Confederazione dei pasticceri italiani), Angelo Musolino.

Nelle dieci ore a disposizione il team- formato da Lorenzo Puca, Massimo Pica e Andrea Restuccia – ha realizzato, gareggiando con altre dieci nazioni, il dessert al cioccolato da condividere, la torta gelato, il dessert da ristorante, la scultura di zucchero alta 165 cm e, con la stessa altezza, una piéce al cioccolato. Secondo posto per il Giappone e terzo per la Francia. Per la terza volta l’Italia si è aggiudicato questo riconoscimento.

La CONPAIT nella nota ha scritto: “Precisione, concentrazione e fantasia hanno permesso ai pastrychef tricolore di aggiudicarsi il prestigioso premio a Lione con opere d’arte dedicate alla natura. Siamo orgogliosi di Lorenzo Puca, Massimo Pica e Andrea Restuccia che hanno vinto il campionato del mondo di pasticceria. Abbiamo portato anche fortuna e siamo convinti che il lavoro degli ultimi tempi stia facendo crescere a dismisura tutto il comparto. La vittoria in Francia ci riempie di felicità, evviva la pasticceria italiana, evviva i giovani pasticceri del nostro territorio”.

Nel team che ha vinto il campionato del mondo c’è tanto sud con il calabrese Andrea Restuccia, originario di Juppolo (Vibo Valentia). Come riportato su Quotidianodelsud.it, Restuccia attualmente vive a Fano, nelle Marche, e ha già all’attivo vari riconoscimenti: Bronzo ai Mondiali di Lione del 2019; vincitore della selezione Cmp categoria ghiaccio 2018; vincitore concorso Icam 2016; Campione Italiano Seniores 2016.

Il cioccolattiere Massimo Pica, invece, è originario di Nocera Inferiore, in Campania, ma meneghino d’adozione, enfant prodige della pasticceria italiana, come raccontato su Identitagolose.it.

Lorenzo Puca, infine, è abruzzese.

P.s. Anche il presidente di CONPAIT, Angelo Musolino, che ha guidato la squadra campione del mondo, è calabrese.