Che fine ha fatto il bonus per i genitori lavoratori separati o divorziati?

Il Bonus Genitori Separati – Divorziati non è ancora attivo.

La misura è previsto nel Decreto Sostegni.

La Lega ha chiesto chiarimenti al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ci sono problemi sul bonus da 800 euro destinato ai genitori lavoratori separati o divorziati che avevano perso o temporaneamente sospeso il proprio lavoro a causa del Covid-19, avendo quindi difficoltà con l’assegno di mantenimento.

La misura, infatti, è stata introdotta con il Decreto Sostegni ma non è mai stato elargito. Ebbene, stando a quanto spiegato da QuiFinanza.it, per utilizzare i 10 milioni previsti per la misura per il 2021, potrebbe essere necessario un intervento di riformulazione in sede di esame parlamentare della Legge di Bilancio.

Poi, come rimarcato dai tecnici di Camera e Senato, “l’accesso al Fondo, dal tenore letterale della disposizione, sembra essere consentito ai lavoratori separati o divorziati per il pagamento soltanto degli assegni per il mantenimento dei figli. Sembrerebbe esclusa quindi la possibilità per il lavoratore separato o divorziato di poter fruire di questi contributi per il pagamento dell’assegno spettante al coniuge o ex coniuge a seguito di separazione o di scioglimento del matrimonio”.

Il decreto di attuazione della misura (che non prevede limiti in relazione all’ISEE), quindi, non è mai arrivato e si è appreso che il senatore della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto spiegazioni al ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco a proposito delle difficoltà riscontrate. Questo perché si tratta di un provvedimento particolarmente importante per la Lega. Ciò che al momento si sa è che il bonus è bloccato.