Chiavi torx: cosa sono e dove trovare set di qualità online

Le chiavi Torx sono uno strumento di grande precisione, utilizzato per stringere o svitare elementi di fissaggio che seguono la stessa denominazione specifica. Sono una scelta ottimale per tutti i lavori che richiedono la massima accuratezza e per questo vengono utilizzate sempre più spesso, in ambiti anche molto differenti tra loro. Rispetto ai modelli classici, gli elementi di fissaggio Torx, hanno dei notevoli punti di forza.

I componenti di fissaggio Torx devono però ovviamente essere utilizzati sempre con l’ausilio degli appositi strumenti di serraggio che permettono di svolgere nel miglior modo possibile sia lavori professionali, sia interventi relativi al fai da te. Per questo motivo sono sempre di più le persone che si muniscono di un set di chiavi Torx, con misure tra loro differenti, selezionate con cura in base alla grandezza degli elementi di fissaggio solitamente utilizzati durante le proprie attività.

Scelta e acquisto online

È possibile acquistare un set di chiavi torx sul portale di RS Components, azienda di riferimento nel settore, specializzata nella fornitura di strumenti di qualità che garantiscono sempre elevate prestazioni. In generale le chiavi torx sono ormai molto apprezzate perché mettono insieme una notevole quantità di vantaggi, come ad esempio:

Semplicità di utilizzo .

. Massima precisione.

Elementi di fissaggio che non si deteriorano.

Elevata affidabilità .

. Chiave che non scivola dalla vite.

Tempi di lavorazione abbreviati.

Non è raro infatti che gli elementi di fissaggio classici, come ad esempio viti e bulloni, con il tempo e con l’utilizzo fossero portati a un deterioramento notevole, che spesso sfociava poi nella perdita della filettatura. Tutto ciò rendeva decisamente scomodo l’utilizzo e causava anche delle notevoli perdite di tempo. Con le chiavi torx le cose sono cambiate perché, scegliendo prodotti di buona qualità, il serraggio avviene sempre in modo da rendere saldo l’utensile ma al tempo stesso facile da riaprire.

Proprio questo aspetto, legato alla possibilità di stringere e allentare più volte, senza rischiare di rompere un elemento di fissaggio, ha portato a rendere molto conosciuta l’affidabilità delle chiavi torx. Online è quindi possibile acquistare questi strumenti in modo semplice, sicuro e molto veloce purché venga fatto attraverso portali conosciuti che offrono le migliori soluzioni in questo ambito.

Caratteristiche tecniche

Apparentemente le chiavi torx sono simili ai cacciaviti, almeno alla vista. Vengono impiegate per stringere e allentare gli elementi di fissaggio specifici, come ad esempio le viti e i bulloni torx. Questi sono facilmente riconoscibili dalla forma a sei punte (detta anche a stella). Il nome di tali strumenti prende il nome dell’inventore che registrò il marchio e in ambito tecnico viene spesso indicato come un elemento esalobulare.

Gli elementi di fissaggio torx si incastrano alla perfezione agli appositi utensili, in modo che la testa non possa mai scivolare, come invece avviene spesso con le normali viti. Di conseguenza attraverso l’uso di questi ausili specifici è molto più semplice ridurre eventuali danni accidentali ed abbreviare i tempi di lavorazione. Anche per questa ragione, gli strumenti torx sono sempre più utilizzati anche nell’industria elettronica e automobilistica.

Possono avere tra loro dimensioni molto differenti. Queste vengono indicate con una numerazione apposita, che va da un minimo di 1 ad un massimo di 100 ma quelle utilizzate con maggiore frequenza sono sicuramente quelle comprese tra 5 e 40. Le chiavi torx possono differire poi anche per la forma, che può essere a L, a T, oppure dritta. Ovviamente, essendo strumenti pensati anche per un uso professionale e industriale, esistono anche avvitatori elettronici appositi per tali elementi di serraggio.