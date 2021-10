Coronavirus, la Sicilia resta in zona gialla

L’annuncio del presidente dell’Iss Brusaferro

Probabile ritorno in zona bianca dall’11 ottobre

Sicilia sempre prima per contagi in Italia

Almeno un’altra settimana in zona gialla per la Sicilia: la regione potrebbe tornare in zona bianca da lunedì 11 ottobre. “La norma prevede che ci siano 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione”. Ad affermarlo il presidente dell’Istituto superiore della Sanità, Silvio Brusaferro (nella foto).

Orlando: rispettare le norme

“La Sicilia – ha commentato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando – come stabilito dal Ministero della Salute, resta in zona gialla. È importante, dunque, continuare a rispettare con grande attenzione e responsabilità le norme anti-contagio. Le due ordinanze che ho emanato oggi vanno in questa direzione: tutelare la salute pubblica. E soprattutto è fondamentale vaccinarsi. Il vaccino è l’unica strada per uscire dal tunnel della pandemia”.

I dati Covid

Ieri sono stati 434 i nuovi casi di Covid19 su 13.945 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 3,1% il giorno prima era al 2,4%. Così la regione resta al primo posto nei nuovi contagi giornalieri, davanti alla Lombardia. Sull’Isola gli attuali positivi sono 14.301 con una diminuzione di 108 casi. I guariti sono 529 mentre altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.832 (la Regione Siciliana ha comunicato che i 13 decessi sono avvenuti nei giorni scorsi). Sono attualmente 524 i ricoverati: in terapia intensiva sono 61, in diminuzione di 2 unità. Così i contagi divisi per provincia: Palermo 55 casi, Catania 172, Messina 41, Siracusa 78, Ragusa 36, Trapani 21, Caltanissetta 19, Agrigento 12, Enna 0.