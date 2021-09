Cos’è successo tra i pugliesi Pio e Amedeo e il rapper Fedez (VIDEO)

Scintille al vetriolo tra i pugliesi Pio e Amedeo e Fedez, protagonisti di un ‘botta e risposta’ senza esclusione di colpi.

Ha cominciato il duo comico che, premiato all’evento di Rai 1 dei Seat Music Awards 2021 per il linguaggio innovativo, sul palco dell’Arena di Verona non ha risparmiato una critica al rapper.

“La Rai è libera, nessuno che si sia mai permesso di censurarci”, hanno detto Pio e Amedeo, citando pdirettamente il ‘caso’ Fedez – Rai scoppiato in occasione del Concertone del Primo Maggio: “Se uno va in diretta può dire quello che pensa, non è che arrivino i body guard – scandiscono – e anche qualcun altro avrebbe potuto fare così. Federico, fai la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social, swipe up e ti vendi i prodotti”.

La replica di Fedez su Instagram: “Figo, onesto, una delle cose piu’ fighe viste in Rai, l’ho trovata una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perche’ non e’ presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio.”.

E su Pio e Amedeo Fedez ha detto: “Spero un giorno di diventare anticonformista come voi. Domani comincerò uscendo per strada e dando del neg** e fro** a tutti per strappare dei bei sorrisoni”.