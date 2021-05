Decreto Sostegni bis: fondi per imprese chiuse, occupazione e Rem

Sostegni alle imprese e un nuovo fondo per quelle chiuse più di 4 mesi

Previsti interventi per l’occupazione con sgravi fino al 100%

Fondi anche per sanità e reddito di emergenza

Il nuovo decreto sostegni bis approvato prevede in totale 40 miliardi tra aiuti e altri investimenti. Risorse che saranno destinate per aiutare imprese, professionisti, per rilanciare l’occupazione, poi sostgni per la liquidità delle imprese e investimenti in salute e servizi territoriali.

Imprese: gli aiuti a fondo perduto e gli altri

Alle imprese beneficiare del sostegno a fondo perduto verrò dato un anticipo in automatico con un bonifico uguale a quello del primo decreto sostegni. E’, però, prevista la possibilità di aggiungere una somma ulteriore per compensare le perdite dei primi tre mesi del 2021. Inoltre, si potrà scegliere se ottenere anche un altro aiuto che si calcolerà perà non sul fattutato ma sulla reddititvità. Torna anche il credito d’imposta del 60% su affitti commerciali e di azienda e un taglio di un altro mese sui costi fissi delle bollette elettriche. Previsto anche un fondo per i Comuni per tagliare la Tari che ammonta a 600 milioni di euro. Previsto uno stanziamento di 100 milioni per le attività economiche chiuse per almeno quattro mesi.

Interventi per l’occupazione

Tra le novità anche gli incentivi per l’occupazione con sgravi al 100% fino a 6 mila euro per i contratti di rioccupazione, oltre a nuove norme per i contratti di solidarietà.

500 milioni per la sanità

Per la sanità sono previsti 500 milioni per recuperare le visite mediche e i ricoveri saltati e rinviati a causa della pandemia. Saranno rafforzati i servizi di assistenza psicologica sul territorio, soprattutto dedicati ai minori.

Reddito di emergenza

Il Reddito di emergenza viene prorogato per altri 4 mesi mentre ai comuni arriveranno 500 milioni per buoni per spesa, affitti e bollette. Confermati gli aiuti per l’acquisto della prima casa per gli under 36 anni.

Bonus alberghi

Nel decreto sono previsti anche 150 milioni di euro per finaziare il bonus alberghi.

Misura anti-licenziamenti

Tra le novità del provvedimento una misura anti-licenziamenti, per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno. In questo caso, il blocco dei licenziamenti è prorogato al 28 agosto. Inoltre dal primo luglio le aziende che usano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizione che non licenzino, riferiscono fonti di governo.



Fondi per l’agricoltura

Fondi a favore di agriturismi e aziende vitivinicole. Il decreto prevede inoltre: la proroga fino al 30 giugno del termine di sospensione delle cartelle fiscali; il rifinanziamento del Reddito di emergenza fino a settembre. Per quanto riguarda i comuni, soprattutto per quelli che riversano in uno stato di dissesto o pre dissesto, è stato previsto uno stanziamento di 500 milioni e durante la conversione del decreto in Parlamento la norma potrà essere ulteriormente rafforzata.