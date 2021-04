Dissesto idrogeologico, al via 9 progetti di messa in sicurezza in Sicilia

Sono diverse le aree che presentano criticità su tutto il territorio regionale

I progetti interessano comuni in varie province siciliane

Gli interventi della Struttura contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana

Continuano i lavori di messa in sicurezza del territorio siciliano, che presenta diverse criticità su in diverse aree della regione.

Sei gli interventi previsti per altrettanti comuni e aree dell’isola per i quali si è attivata la Struttura contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana con progetti già cantierabili, gare giudicate o in corso.

Furnari

A Furnari sono state giudicate le indagini per la progettazione esecutiva per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idraulico in tre vallate del comune in provincia di Messina.

Galati Mamertino

Anche per un altro piccolo centro del messinese, Galati Mamertino, sono state giudicate le indagini geologiche per gli interventi necessari per la messa in sicurezza della Sant’Antonino, all’ingresso del centro abitato.

Raffadali

Un importante intervento di consolidamento e recupero è previsto per Raffadali, in provincia di Agrigento. Rischio molto elevato per un’area del centro abitato, quasi del tutto abbandonata, interessata da frane, crolli e processi di erosione. Ammontano a 1milione e mezzo circa le risorse messe a disposizione per l’intervento che prevede la demolizione di parte degli edifici e il consolidamento dell’area.

Troina

A Troina l’ufficio regionale contro il dissesto ha destinato 3 milioni di euro per i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del territorio comunale. Per il quartiere “Borgo” previsto un triplice intervento per fermare i movimenti franosi che hanno lesionato le abitazioni private e le strutture pubbliche e mettono in pericolo l’unico collegamento al paese che rischia così l’isolamento. Presisposta la gara, con una base d’asta di 2milioni e 100mila euro. Le offerte potranno pervenire entro il 20 aprile 2021. Per il comune dell’ennese previste altre opere che stanno per essere appaltate.

Lascari

Per la messa in sicurezza di via Europa Unita a Lascari, nel palermitano, è stata bandita la gara per l’affidamento dei lavori di consolidamento dell’area interessata da frane e crolli del fronte roccioso. L’importo dell’appalto è di 1milione e 188mila euro. Le offerte potranno essere presentate entro il 28 aprile.

Villafranca Tirrena

Al via i lavori per porre fine agli allagamenti in via Regione Siciliana a Villafranca Tirrena, nel messinese. Ad aggiudicarsi i lavori di messa in sicurezza la Cmci di Genova per un importo pari a 386mila euro.

Malvagna

In arrivo, invece, il progetto esecutivo per il consolidamento di via Enrico Berlinguer a Malvagna, piccolo centro del messinese, fortemente danneggiata dai movimenti franosi che interessano la zona sud del paese.

Buttaceto

Interventi di messa in sicurezza anche per il canale Buttaceto, nella Piana di Catania. A breve verrà bandita la gara per la pulizia, la bonifica e la risagomatura degli argini del corso d’acqua.

Palermo

Al via anche gli interventi di consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino a Palermo per mettere in sicurezza di tutti i costoni per ridurre il pericolo di caduta massi sulle aree abitate sottostanti. Per le opere di consolidamento è prevista una spesa di oltre 13 milioni di euro.