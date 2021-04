Eataly chiude i punti vendita di Bari e Forlì

“La decisione è maturata su fattori di contingenza locale aggravati dalla pandemia”

Eataly era sbarcata a Bari nel 2013 e a Forlì nel 2014

Eataly chiude i punti vendita di Bari e Forlì che complessivamente impiegano 80 dipendenti. Alla fine la crisi ha colpito anche il simbolo del food italiano di qualità che vanta 40 punti vendita al mondo.

La conferma dell’azienda

A confermare la chiusura è stata la stessa azienda con un comunicato: “La decisione è maturata su fattori di contingenza locale aggravati dalla pandemia. I piani di sviluppo di Eataly restano confermati – la spiegazione dell’azienda – Bari e Forlì sono gli unici negozi che non verranno riaperti, e la priorità oggi riguarda la situazione del personale e lavorare con le organizzazioni sindacali in modo fattivo e collaborativo per ridurre gli impatti di stabilità reddituale sul personale dei due negozi”.

A Bari dal 2013

Eataly era sbarcata a Bari nel 2013 nell’area della Fiera del Levante mentre a Forlì nel 2014 in un palazzo storico della città.