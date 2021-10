Ecobonus auto, rifinanziata la misura: in arrivo altri 100 milioni di euro

Acquisto di veicoli a basse emissioni

Misura inserita nel Decreto fiscale

I fondi nelle varie categorie erano esauriti

È stato rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro il fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. La misura è stata inserita, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri.

La ripartizione dei fondi

In particolare, le nuove risorse vengono ripartite destinando 65 milioni di euro per incentivare l’acquisto di veicoli M1 compresi nella fascia di emissione 0-60 g/km CO2, 20 milioni per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 o M1 speciali, di cui euro 15 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. Per i veicoli M1 compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 sono invece stanziati 10 milioni di euro. Infine 5 milioni di euro sono destinati all’acquisto di veicoli di categoria M1 usati con emissioni comprese tra 0-160 g/km CO2.

I fondi si erano esauriti

Come si evince dal sito https://ecobonus.mise.gov.it/ a parte il fondo per le auto usate (con incentivi fino a 2 mila euro) per il quale sono rimasti circa 35 milioni, tutti gli altri fondi si sono esauriti, sebbene a inizio settembre le risorse previste per l’Extrabonus (oltre 57 milioni di euro) siano state riallocate sul fondo ordinario dell’incentivo Ecobonus.

Adesso questo nuovo stanziamento permetterà di rimpinguare le varie categorie di contributi.