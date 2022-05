Economia, con il Covid il Sud ha perso 20 anni di crescita: Pil ai livelli del 2000

Il Covid ha cancellato venti anni di crescita cumulata dell’Italia pari a circa il 9% del Pil, riportando le lancette dell’orologio al 2000. Lo dice il rapporto sull’economia del Mediterraneo 2021-2022 a cura di Salvatore Capasso (direttore Cnr – Ismed) che sarà presentato a Palermo nel corso della 58ma riunione scientifica della Società Italiana di Demografia, Economia e Statistica (SIEDS), evento organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza – Palermo della LUMSA con SIEDS, in collaborazione con Regione Siciliana, Città di Palermo, Karol Strutture sanitarie, IRFIS Finsicilia, Vivisano Onlus e CNR-ISMed. “Il rapporto è stato stilato prima dello scoppio della guerra che ha cambiato ancora una volta le carte in tavola”, spiega Capasso, “il Covid ha colpito tutta l’area Mediterranea, ma alcuni Paesi hanno fatto meglio. Ne sono un esempio Egitto o Turchia che sono cresciuti anche nel 2020. Ci sono delle direttrici che vanno tenute in conto: la crescente pressione demografica dei paesi della sponda Sud che puo’ rappresentare una opportunità per i Paesi come il nostro in cui la popolazione invecchia e i tassi di natalità sono bassissimi; la necessità di politiche pubbliche orientata a ridurre le divergenze tra i diversi Paesi e le diseguaglianze interne; la necessità di portare a termine le progettualità legate al Pnrr”.

Presentazione del rapporto a Palermo

La presentazione del rapporto (domani, mercoledì 25 alle 15) nella sede di via Parlatore a Palermo aprirà i lavori delle giornate dal tema “Tra marginalità e sviluppo: le sfide attuali della sostenibilità in una prospettiva mediterranea” al quale saranno dedicate le quattro sessioni plenarie (in lingua italiana e inglese), nonché alcune delle sessioni parallele.

Il programma del 26 maggio

Nella giornata successiva, il 26 maggio, sempre presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUMSA, sono previste due sessioni plenarie. In quella del mattino, dalle 10.00, dopo una introduzione di Gabriele Carapezza Figlia (direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) e di Salvatore Strozza (presidente SIEDS), sul tema Towards the Ecological Transition: issues and perspectives si alterneranno le relazioni di Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor Vergata), di Giovanni Ferri (Università LUMSA) e di Salvatore Capasso (CNR-Ismed), con Michele Camisasca (direttore generale ISTAT) a presiedere. A conclusione le comunicazioni dei soci SIEDS. La sessione pomeridiana riprenderà i lavori alle 14.30 con un approfondimento su Demographic challenges in the Mediterranean Basin. Presiedute da Giuseppe Gabrielli (Università di Napoli Federico II), le relazioni di Maria Silvana Salvini (Università di Firenze) e Aurora Angeli (Università di Bologna), di Elena Ambrosetti (Sapienza Università di Roma) e di Annalisa Busetta e Daria Mendola (Università di Palermo), precederanno un secondo spazio per le comunicazioni dei soci SIEDS.

Il programma del 27 maggio

Il giorno seguente, 27 maggio, i lavori si terranno per la sessione mattutina (9.30) a Villa Malfitano Whitaker. Ad accogliere i partecipanti i saluti di Salvatore Strozza (Presidente SIEDS), di Gaetano Armao (Vicepresidente della Regione Siciliana) e di Gennaro Iasevoli (Prorettore Università LUMSA). La sessione è incentrata sulla relazione di Gian Carlo Blangiardo (Presidente ISTAT) su “Le sfide della sostenibilità nell’era del post-Covid: tra le vivaci risposte dell’economia e le persistenti criticità della demografia”. Modera Giuseppe Notarstefano (Università LUMSA). Intervengono Fabio Mazzola (prorettore Università di Palermo) e Venera Tomaselli (Università di Catania). Al termine la premiazione del contest ISTAT “Wellfie”.

La giornata riprende alla LUMSA alle 12.00 con il terzo slot per le comunicazioni dei soci SIEDS e, dalle 16.15 la quarta e conclusiva sessione plenaria. Sul tema Sustainability and consumption: new challenges in statistical methods sono in programma le relazioni di Tiziana Laureti (Università della Tuscia), di Mario Mazzocchi (Università di Bologna) e di Francesca Mariani (Università Politecnica delle Marche). A presiederle Francesco M. Chelli (Università Politecnica delle Marche). L’ultimo atto della 58ma riunione SIEDS sarà l’Assemblea generale dei soci.