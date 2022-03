Economia sociale, a Palermo un laboratorio per nuove imprese

Un laboratorio per promuovere la nascita di nuove imprese nell’ambito dell’economia sociale e di comunità. Nasce in seno alla LUMSA di Palermo e si chiama ImpactSud. Una iniziativa voluta dalla sinergia tra LUMSA Social Work Lab, il Centro studi dell’Opera don Calabria, Next Nuove Energie per il Territorio e il MoVI (Movimento di Volontariato Italiano) Sicilia, con la collaborazione del Forum del Terzo Settore Sicilia, ConfCooperative Palermo, LegaCoop Sicilia e Fondazione Ebbene.

La presentazione avverrà giovedì 3 marzo alle 15 presso il dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA di Palermo in via Filippo Parlatore 65, dove si svolgerà l’inizitiva “VISuguali: la Valutazione d’Impatto Sociale per l’uguaglianza e la coesione sociale al Sud”.

Rafforzare i processi di Valutazione di impatto sociale

Obiettivo è rafforzare i processi di VIS (Valutazione di impatto sociale) e così ImpactSud realizzerà forme di accompagnamento alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese nell’ambito dell’economia sociale e di comunità, combinando la ricerca pura e applicata con le esperienze e le pratiche già operative nel territorio.

Le principali linee d’intervento di ImpactSud sono: supporto agli Enti del Terzo Settore con l’obiettivo di contribuire alla loro crescita e alla realizzazione della loro missione, nel dialogo e con l’attivazione della comunità in cui sono inseriti; l’accompagnamento alla nascita e sviluppo di nuove imprese nella cornice dell’economia sociale e di comunità e come esito di percorsi di progettazione sociale innovativa e sostenibile; l’affiancamento alle imprese negli interventi strategici di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), nella messa a fuoco dell’impatto complessivo e nel percorso di trasformazione in Purpose Driven Company orientate anche a precisi scopi sociali; supporto alle Fondazioni e agli Enti da loro sostenuti nel perseguire le finalità, contribuendo così a rendere visibile l’impatto degli interventi e a definire strumenti e strategie per valorizzare il coinvolgimento della comunità di riferimento.

“ImpactSud è una piattaforma di competenze ed esperienze utili all’accompagnamento alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese nell’ambito dell’economia sociale e di comunità”, spiega Giuseppe Notarstefano, docente alla LUMSA, “ed ibrida la ricerca pura e applicata con le esperienze e le pratiche operative con l’obiettivo di costituire una concreta occasione di sviluppo”.

Si potrà partecipare sia di presenza che on line su ZOOM registrandosi