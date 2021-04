Edilizia sanitaria, in Campania al via gare per 170 milioni: i progetti

Il Ministero della Salute ha autorizzato 47 progetti definitivi di intervento

I progetti rientrano nel complessivo Piano di Edilizia Sanitaria e ospedaliera della Regione

Si punta a rendere più efficienti le strutture sanitarie presenti nelle cinque province campane

Il Ministero della Salute ha autorizzato la realizzazione di 47 progetti per interventi nel campo dell’edilizia sanitaria nella Regione Campania. Al via adesso le gare per oltre 170 milioni di euro per l’esecuzione di lavori, riqualificazione, adeguamento e miglioramento delle strutture sanitarie campane e per l’acquisto di attrezzature.

Gli interventi approvati rientrano nel complessivo Piano di edilizia sanitaria e ospedaliera della Regione Campania approvato nel 2019 con il passaggio finale in Conferenza delel Regioni dopo 15 mesi di istruttoria. Il Piano complessivo prevede un investimento totale di 1 miliardo e 80 milioni di euro e comprende tra l’altro le progettazioni dei nuovi ospedali di Sessa Aurunca, Ruggi di Salerno, Ospedale unico della Costiera sorrentina.

L’approvazione del Ministerto permette adesso di mettere in cantiere i primi interventi per rendere più efficienti gli ospedali e i laboratori presenti nelle cinque province campane.

I principali interventi

Grazie all’approvazione dei progetti da parte del Ministero della Salute si potrà procedere all’deguamento funzionale e alle norme sicurezza e di prevenzione incendi, all’ammodernamento tecnologico, alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza, ai lavori di ristrutturazione e all’aggiornamento delle apparecchiature biomediche in diverse strutture campane.

Tra i principali interventi sbloccati la realizzazione della nuova Unità di terapia intensiva cardiologica e il centro ipertensione progetto Cicogna dell’Azienda ospedaliera universitaria Federico II per 15milioni e 714 mila euro, i progetti per un totale di 10,6 milioni di euro per la realizzazione di 1 sala operatoria ibrida, l’adeguamento del blocco operatorio, della terapia intensiva post operatoria e dell’Unità Operativa Complessa di Rianimazione dell’Ospedale Ruggi di Salerno, l’ampliamento del Polo Ospedaliero Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per 12milioni e mezzo, gli interventi di adeguamento e per la realizzazione della banca del tessuto muscolo scheletrico dell’Ospedale Caldarelli per un totale di 12milioni di euro.

(Foto da http://www.ospedalecardarelli.it)