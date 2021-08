Elezioni, Calabria al voto il 3 e 4 ottobre 2021

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato il decreto per indire le elezioni

In Calabria si voterà per le elezioni di presidente della Giunta e per il Consiglio regionale

Elezioni anticipate per la morte di Santelli ma poi rinviate tre volte

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato il decreto n. 145, con il quale sono indette le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nei giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre 2021.

L’indizione delle elezioni fa seguito al decreto del ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, acquisita l’intesa col presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, espressa con nota del 5 agosto 2021, e sentito il presidente del Consiglio regionale.

Nel decreto si legge che «al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all’articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15».

Spirlì: “Finalmente si torna al voto”

«Finalmente – dichiara il presidente Spirlì -, la Calabria torna al voto al termine di un anno difficile e marchiato a fuoco dalla limitazioni dettate dalla pandemia globale. La democrazia regionale torna in possesso delle sue imprescindibili liturgie elettorali, da cui dipende il principio di rappresentanza dei cittadini. Buon voto a tutti i calabresi».

Elezioni anticipate per la morte di Jole Santelli ma poi rinviate

Le elezioni regionali del 2021 in Calabria, sono anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura per via della morte della Presidente in carica Jole Santelli, inizialmente fissate per il 14 febbraio e poi rinviate all’11 aprile 2021 a causa della pandemia. Ed infine un terzo rinvio fino alla fissazione delle date del 3 e 4 ottobre 2021.