Esame di abilitazione per avvocato, nominata la Commissione: orali a febbraio

Con il decreto ministeriale 11 gennaio 2022 il Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha reso noti i componenti della Commissione centrale e delle sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello, per gli esami di abilitazione alla professione forense, indetti per l’anno 2021.

Il presidente della Commissione centrale sarà l’avvocato Accursio Gallo dell’Ordine di Palermo.

La Commissione centrale

La Commissione Centrale, costituita presso il ministero della Giustizia, sarà composta da:

SALMÈ dott. Giuseppe Magistrato in pensione COMPONENTE TITOLARE;

MARPILLERO avv. Marco Ordine di Udine COMPONENTE TITOLARE;

VINCENTI avv. Massimo Ordine di Nola COMPONENTE TITOLARE;

CATENACCI prof. Mauro Professore ordinario Università degli Studi di Roma Tre Dipartimento di giurisprudenza COMPONENTE TITOLARE;

VIRILI avv. Donatella Ordine di Terni VICE PRESIDENTE;

GUERZONI dott. Luca Magistrato ordinario che ha conseguito la VII valutazione di professionalità Procura Repubblica presso Tribunale di Roma COMPONENTE SUPPLENTE;

BARCA avv. Alessandro Ordine di Genova COMPONENTE SUPPLENTE;

CUTOLO avv. Daniele Ordine di Napoli COMPONENTE SUPPLENTE;

CUPELLI prof. Cristiano Professore ordinario Università degli Studi di Roma Tor Vergata Dipartimento di biomedicina e prevenzione COMPONENTE SUPPLENTE;

ALLOCCA Marta Teresa funzionario giudiziario SEGRETARIO TITOLARE;

CECCARELLI Laura funzionario giudiziario SEGRETARIO SUPPLENTE.

Le sottocommissioni

Le sottocommissioni distrettuali sono costituite nelle sedi di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Le prove orali

Gli esami orali inizieranno ufficialmente il 21 febbraio 2022 e anche quest’anno sarà prevista una doppia prova orale, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria. La formula emergenziale adottata anche lo scorso anno consentirà di limitare i rischi di assembramento connessi allo svolgimento della prova scritta e l’adozione per le prove orali di tutte le necessarie cautele e le prescritte misure di contenimento ai sensi delle vigenti disposizioni dai rischi da diffusione del

virus Covid-19.

Per accedere alle sedi d’esame ciascun candidato dovrà essere munito di green pass, pena l’esclusione dall’esame. Il nuovo decreto ministeriale fa, infatti, esplicito riferimento al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 recante “misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 2021, n. 50), al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 recante “Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e al decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta n. 97 del 7 dicembre 2021 con il quale era stato posticipato al 6 gennaio 2022 il termine per il completamento del tirocinio necessario ai fini dell’ammissione all’esame.