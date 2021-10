Whatsapp down, non funzionano neanche Facebook e Instagram

I social network di Mark Zuckerberg non funziano: Facebook, Instagram e anche WhatsApp sono down dalle 17,45 circa. E subito su Twitter si scatenano i messaggi con gli hastag #instagramdown #facebookdown e #whatsappdown.

Il malfunzionamento, a guardare i tweet, sembrano essere diffusi in tutto il mondo.

Sul sito downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni dei malfunzionamento dei siti e dei social, le prime segnalazioni sono arrivate dalle 17,24 in poi e sono cresciute in pochissimi minuti oltre le 5 mila.

Stesso discorso su Twitter dove #instagramdown #facebookdown #whatsappdown sono diventati trend topic in pochissimi minuti con decine di migliaia di tweet.

In questi momenti i social network Facebook e Instagram non sono completamente raggiungibili e WhatsApp non funziona: impossibile inviare e ricevere messaggi, audio e video.

“Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”, ha twittato Facebook.

