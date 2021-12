Fatturazione elettronica per i forfettari, obbligo sempre più vicino

Si avvicina l’ora dell’obbligo della fattura elettronica anche per i forfettari. Il via libera arriverà in uno dei prossimi Consigli Ue, come scrive Il Sole 24 Ore, poi pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale comunitaria e, infine, una norma ad hoc per recepire l’obbligo.

Contrasto all’evasione e semplificazione

L’obiettivo è anche quello di contrastare l’evasione dell’Iva e l’omessa fatturazione e tra gli strumenti potrebbe esserci anche qualche incentivo per i consumatori per invogliarli a chiedere scontrino o fattura.

Le potenzialità della fattura elettronica sono nel gettito recuperabile (si calcola di un recupero di 2 miliardi di Iva oltre a 945 milioni di falsi crediti Iva) ma anche nella semplificazione di procedure che permetterebbero per esempio dichiarazioni Iva precompilate, oltre al rispetto dei parametri previsti per la permanenza nel regime dei forfettari.

A disposizione programmi e app

Rimandata al mittente, fra l’altro, l’obiezione che l’estensione della fatturazione elettronica possa fa aumentare i costi per gli adempimenti, in quanto sono state messe a disposizione diverse soluzioni gratuite per predisporre e inviare le fatture elettroniche (programmi per Pc, applicazioni per mobile).