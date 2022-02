Fondi per la progettazione degli Enti locali, alla Sicilia 20 milioni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale. Si tratta di somme che mirano a rilanciare la progettazione delle amministrazioni locali per partecipare ai bandi e all’assegnazione delle risorse del Pnrr e delle politiche di coesione nazionali ed europee. Il decreto di ripartizione riguarda i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, le Province e le Città metropolitane delle regioni del Sud, Marche e Umbria, nonché dei Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne.

Un milione ciascuno alle tre città metropolitane

“Alla Sicilia – dice il deputato 5 stelle, presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo – andranno 20 milioni di euro, un milione di euro ciascuno alle città metropolitane di Palermo, Messina e Catania. Si tratta di somme fondamentali per sostenere la progettazione degli Enti locali e dargli la possibilità di agganciarsi al treno della ripresa favorita dai fondi del Pnrr. Per questo li sollecito a far tesoro di questa grande opportunità e a dotarsi di progetti validi e trasparenti. Un invito che rivolgo anche alle comunità del mio Calatino, cui andranno 566 mila euro per il 2021 e per il 2022”.

Il dettaglio delle somme nel Calatino

Queste, nel dettaglio, le somme destinate ai Comuni del Calatino: Castel di Iudica 23.966 euro, Grammichele 72.145 euro, Licodia Eubea 23.966 euro, Mazzarrone 23.966 euro, Militello Val di Catania 47.652 euro, Mineo 20.940 euro, Mirabella Imbaccari 20.940 euro, Palagonia 72.145 euro, Raddusa 23.966 euro, Ramacca 72.145 euro, San Cono 20.940 euro, San Michele di Ganzaria 20.940 euro, Scordia 72.145 euro, Vizzini 50.678 euro.