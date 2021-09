Gianni Morandi in vacanza a Palermo, “una città fantastica” (FOTO)

Gianni Morandi ha scelto la Sicilia per trascorrere le vacanze settembrine e di certo starà gradendo il clima di rinnovata estate di questi giorni.

L’artista bolognese sta documentando la sua presenza sui social media, con foto e didascalie. E questi post sono sempre benaccetti perché contribuiscono alla promozione turistica dell’Isola.

Scrive, infatti, Morandi su Facebook: “Sono a Palermo, in Piazza Politeama. Una città fantastica, con tante cose da vedere: la Casa Professa, la Cappella Palatina, la Cattedrale, i tre mercati arabi, Piazza della vergogna, etc. etc…”.

Il cantante, 76 anni, ieri è stato anche a Mondello, la spiaggia più frequentata dai palermitani: “Sono a Mondello, è una bellissima giornata. Vorrei fare un bagno in mare… Foto di Anna”.

Tanti, naturalmente, i commenti simpatici ed entusiasti dei palermitani. Scrive Adriana: “Ma sei a Mondello e non mi dici niente? Ero a due passi da te, ma non in ginocchio. Il tempo sarà buono, puoi fare altri bagni e può darsi che ci incontreremo”. E Valentina: “A Trapani ti aspettiamo. Sarebbe bello averti qui”.