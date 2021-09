Gratta e vinci rubato, parla il fermato: “Quel biglietto l’ho fatto comprare io”

La storia ‘da film’ del Gratta e vinci da 500mila euro rubato a una donna anziana da un tabaccaio di Napoli s’infittisce ancora di più, visto il racconto di Gaetano Scutellaro, l’uomo accusato di avere sottratto il tagliando alla donna e di essere poi fuggito a bordo di uno scooter, fermato all’aeroporto di Fiumicino, in partenza per le Canarie.

Intervistato da iNews24.it, Scutellaro ha raccontato: “Il biglietto l’ho fatto comprare io da un mio conoscente il giorno prima, alla signora avevo chiesto soltanto di andare a riscuotere la vincita che credevo ammontasse soltanto a 500 euro”.

“Io non sono il tabaccaio, ma l’ex-marito della titolare”, ha esordito a telefono Scutellaro, spiegando che il tagliando vincente sarebbe stato acquistato da un suo conoscente la sera prima: ”Io non ci entro in quella tabaccheria, perché non sono più in buoni rapporti. Dopo aver grattato mi ero accorto di una vincita, ma credevo ammontasse solo a 500 euro. Ho chiesto un piacere alla signora, se potesse ritirarla al posto mio”.

Tuttavia, secondo quanto ricostruito da Scutellare, quando la donna ha tardato a uscire dalla rivendita con il denaro, lui si sarebbe avvicinato all’entrata col motorino: ”Le ho chiesto cosa fosse successo e lei mi ha detto che bisognava andare in banca per ritirare la vincita. Mi sono fatto consegnare il tagliando e sono andato via. Questo è stato tutto registrato dalle telecamere della tabaccheria”, ha aggiunto l’uomo.

“Mi sono allontanato da Napoli per paura, non avevo nemmeno letto le notizie della denuncia della signora”, ha concluso l’uomo.

In attesa di capirne di più, il biglietto vincente è stato trovato in una banca di Latina e la riscossione bloccata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.