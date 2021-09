Green pass obbligatorio sul posto di lavoro, quando scatteranno le multe

Dal 15 ottobre entra in vigore il nuovo DL Green Pass .

. Obbligo del Green Pass esteso a tutti i lavoratori, sia pubblici che privati.

Ecco quando scatteranno le multe per i lavoratori.

Dovrebbe entrare in vigore da venerdì 15 ottobre il nuovo DL che introduce il Green Pass su tutti i posti di lavoro (sia Pubblica Amministrazione che comparto privato).

Questo è emerso dalla cabina di regia tra il president del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e le forze di maggioranza conclusa a Palazzo Chigi. Al tavolo non c’è stato alcun testo ma un confronto sulle misure che il Governo si appresta ad adottare. La riunione della cabina di regia è durata circa un’ora e mezza. Alle 16 ci sarà la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrà anche confermare la data del 15 ottobre. Si è appreso che nel DL ci sarà soltanto l’estensone del Green Pass per i lavoratori e non il provvedimento per ridurre il caro delle bollette.

Tra le misure presenti nel DL le multe solo per i lavoratori che vengono beccati sul posto di lavoro sprovvisti di green pass. Nessuna multa, invece, per chi si presenta al tornello sprovvisto di green pass ma sarà ‘rispedito’ a casa e figurerà come assente ingiustificato. Dopo 5 episodi di questo tipo, però, dovrebbe scattare la sospensione dal posto di lavoro e della retribuzione.

Il DL, inoltre, dovrebbe contenere l’obbligo per le farmacie di adeguarsi al prezzo calmierato dei tamponi.