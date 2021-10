Hollywood in Sicilia, Harrison Ford a Cefalù per Indiana Jones 5

Harrison Ford è in Sicilia per girare le scene del nuovo capitolo di Indiana Jones, il numero 5, diretto da James Mangold. Le riprese sono cominciate a Cefalù, la splendida cittadina normanna in provincia di Palermo.

Il divo di Hollywood, 79 anni, è stato fotografato con la giacca di pelle tipica del professore di Paleontologia più famoso della storia del cinema, con una camicia gialla e i pantaloni grigi.

Il suo co-protagonista, 55 anni, Mads Mikkelsen, si è mostrato con un elegante abito grigio, abbinato a una camicia bianca e un cappello panama coordinato.

Mads Mikkelsen.

Tra una scena e l’altra, come raccontato dal Daily Mail, Harrison Ford ha bevuto del caffè e ha protetto gli occhi con un paio di occhiali in onice. Mads, invece, si è spostato a bordo di un buggy da golf. Ogni membro della produzione, naturalmente, aveva le mascherine protettive per il viso come prevedono i protocolli anti Covid-19.

Si sono anche viste alcune attrici vestite con abiti estivi colorati, mentre un altro gruppo aveva abiti militari e grembiuli. Presente sul set anche un’auto turchese in stile vintage, una Fiat 500, arricchita con decorazioni floreali. Le riprese del film, quindi, sono riprese dopo un infortunio alla spalla per Harrison Ford, costringendolo al KO per tre mesi.

Il capitolo 5 di Indiana Jones è ambientato negli anni 60. Oltre alle auto, sono state avvistate cassette della posta degli Stati Uniti, poster vintage con la scritta ‘Banca del sangue, donatori pagati’ e pile di giornali del Daily News di New York ammucchiati e con il titolo: “Espulsa la spia cubana per il complotto di Nixon”.

Indiana Jones sarà girato anche in altre città della Sicilia: Siracusa, Trapani, San VIto Lo Capo e Segesta. L’uscita del film è prevista per luglio 2022.

