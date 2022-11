I barbieri italiani sono campioni del Mondo

La nazionale italiana dei Barbieri ha vinto il campionato del mondo. Ed è un team che parla siciliano. Consolomiaci con questo, visto che di calcio tricolore non se vede ai Mondiali del Qatar.

I campionati Cmc 2022 si sono svolti all’Hair Beauty Congress, il 23 e il 24 ottobre presso l’hotel Ariston di Paestum (in Campania). Quest’anno la Sicilia ha fatto il pieno di premi con la squadra nazionale italiana composta da 5 siciliani e un campano, che si portano a casa la vittoria del mondiale. A questa edizione dei mondiali hanno partecipato 30 Paesi e circa 350 barber.

La nazionale italiana

La nazionale italiana campione del mondo CMC è composta da: Salvo D’Angelo (Palermo), Alessandro Marchese (Palermo), Salvatore Prestigiacomo (Palermo), Giuseppe Patania (Agrigento), Sebastiano La Rocca (Messina) e Antonio Maiello (Napoli).

Gli italiani sul podio

A salire sul podio Alessandro Marchese (Palermo) 2º classificato beard style e campione del mondo nazionale CMC; Salvatore D’Angelo (Palermo) 2º classificato old school, e 3º classificato beard style e campione nazionale del mondo CMC; Salvatore Prestigiacomo (Palermo) 4º classificato salon look, e campione del mondo CMC. I premiati fanno parte di Cat, Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure e dell’Estetica.

Quaranta anni di attività

Salvatore Prestigiacomo ha 56 anni, e ha iniziato a fare questo lavoro da giovanissimo. “Avevo 16 anni, ho sempre fatto il barbiere e hair stylist. Dopo tanti sacrifici, sono riuscito ad aprire il mio negozio, che si trova in via Roccazzo a Palermo e che gestisco da solo. Ai miei clienti, che sono in prevalenza giovani, do sempre il massimo. E’ una attività non semplice, bisogna continuamente aggiornarsi e crescere”. “Ho vissuto una grande emozione. Ho toccato il cielo con un dito. Sono felicissimo. Il mio obiettivo è migliorare ancora di più, per me stesso e per i miei clienti”. Non nasconde la propria gioia Salvatore Prestigiacomo, barbiere e hair stylist palermitano che ha partecipato al World Champion Barber.

Una grande amicizia

Bellissimo, dice Prestigiacomo, il rapporto instaurato con gli altri colleghi della nazionale barbieri: “Siamo molto orgogliosi e soddisfatti del risultato raggiunto, e tra noi c’è vera sintonia e amicizia. Sino a ieri sera abbiamo parlato in videochiamata, insomma, tra noi è come se fosse nata una famiglia”. I più bravi barber siciliani sono stati inseriti nella squadra della nazionale italiana da Cosimo Campagna, un barbiere di Palermo, responsabile Cat Sicilia che a Cmc 2022 è stato giudice.

“Non posso – conclude Prestigiacomo – non ringraziare Cosimo Campagna che ha creduto in noi. Grazie e a lui si è avverato il nostro sogno”. La due giorni di Paestum ha previsto anche show ‘condotti’ dai grandi nomi del mondo del barber e i workshop dedicati ai giovani e senza dubbio talentuosi che si affacciano a questa professione.