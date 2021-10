Il panettone più buono del mondo 2021? Si fa ad Ariano, in Irpinia (VIDEO)

Premiato il panettone più buono del mondo 2021.

Il panettone è prodotto ad Ariano, in provincia di Avellino.

Realizzato dal Panificio Pompilio.

E’ di Ariano, comune della provincia di Avellino, il panettone più buono del mondo 2021. Come raccontato da Cittadiariano.it, l’Irpinia è salita sul podio grazie al Panificio Pompilio.

“Il talento di Pompilio Giardino è stato premiato da una giuria di esperti di caratura internazionale. Ha conquistato il primo posto per il Panettone Innovativo e la terza piazza per il Panettone Classico”, si legge.

Ettore Mocella, presidente di Confartigianato Avellino, ha commentato: “Non è premiato solo il talento di Pompilio Giardino, ma anche la passione e l’impegno. Questo straordinario risultato inorgoglisce l’intera Irpinia. L’artigianato di qualità è un fiore all’occhiello della nostra provincia e non ha nulla da invidiare ad altre realtà. Anzi, annoveriamo eccellenze conosciute davvero in tutto il mondo. Le congratulazioni personali e di Confartigianato a Pompilio Giardino, nostro iscritto, che non finisce mai di sorprenderci”.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria.

Il panettone vincitore – non nuovo a successi del genere – ha al suo interno marzapane, mango e cioccolato a latte. Per arrotondare il gusto contiene una percentuale di pasta di nocciole. La glassa è aromatizzata al limone e custodisce del sale per fare salivare al momento della masticazione.

La storia del Forno a Legna Pompilio è raccontata sul web: “La storia del Forno a Legna Pompilio affonda le radici nella tradizione e nella passione di una famiglia che si dedica alla panificazione da oltre 30 anni. L’idea nacque dopo il terremoto del ‘60 quando amici e parenti che avevano dismesso il vecchio forno casalingo, cominciarono a servirsi di quello della famiglia Giardino per la cottura del pane. Perché non costruire un forno e preparare il pane per tutti? Così nel 1985, Pompilio Giardino aprì lo storico panificio forte degli insegnamenti ricevuti da nonna Gelsomina e da allora “l’arte bianca” è stata tramandata di generazione in generazione, mantenendo sempre la stessa predilezione per la qualità e il rispetto per la tradizione”.