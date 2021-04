Il Sud e le sue opportunità di crescita: webinar organizzato da Cfi

Storie e interventi sulle possibilità di fare impresa al Sud

Saranno illustrate le misure di sostegno pubblico

Verranno raccontate anche esperienze di imprese

Il Sud e le sue opportunità di crescita. Questo il filo conduttore del webinar organizzato da CFI-Cooperazione Finanza Impresa per mercoledì 14 aprile alle 15. Oggi più che mai fare impresa nel Mezzogiorno è possibile e, durante l’evento che verrà trasmesso in diretta su Youtube e sul profilo Facebook di Cfi, si avvicenderanno storie e interventi che lo dimostreranno. Introdurranno i lavori Mauro Frangi, presidente di CFI e Claudio De Vincenti, presidente di MERITA, l’associazione che promuove ‘un nuovo Sud in una nuova Europa’. Interverranno, inoltre, Camillo De Berardinis, amministratore delegato di Cfi, Carlo Borgomeo, presidente Fondazione con il Sud e Giuseppe Massafra, segretario generale Cgil.

Gli interventi

A illustrare le nuove misure di sostegno pubblico per la nascita e dello sviluppo di società cooperative sarà Alessandro Viola, responsabile istruttorie e sviluppo CFI. Vincenzo Durante, dirigente di Invitalia, presenterà le opportunità offerte da Resto al Sud, (Fondo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nel Meridione d’Italia) e Pietro Bracci Testasecca, dirigente di Invitalia, che illustrerà il regime di aiuto per il recupero delle aziende confiscate e sequestrate alla criminalità organizzata.

Aspetti normativi del bando Resto al Sud

Sono previsti i contributi di Alberto Zevi su alcuni aspetti normativi di Resto Al Sud e delle possibili sinergie con la Legge Marcora (che ha istituito un Fondo destinato alla salvaguardia dell’occupazione attraverso la formazione di imprese cooperative tra dipendenti di aziende in crisi) e Giampiero Castano che parlerà di alcune esperienze di Workers Buyout (azione di salvataggio dell’azienda, o di una sua parte, realizzata dai dipendenti che subentrano nella proprietà).

Parteciperà il prefetto Bruno Corda, direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Le conclusioni sono affidate a Mauro Lusetti, presidente di Alleanza Cooperative Italiane.

La partecipazione è gratuita, su invito.