In treno con il Green Pass, chi è senza può chiedere rimborso: come fare

Dall’1 settembre per viaggiare in treno sarà necessario il Green Pass

Il controllo viene effettuato a bordo

Chi ne è sprovvisto può richiedere il rimborso del biglietto

Dal 1° settembre viaggia in sicurezza solo con Green Pass o certificati equivalenti su Frecce, Intercity, Intercity notte, EC, EN, Freccialink (ai sensi del decreto legge del 6 agosto 2021 numero 111). Il controllo del Green Pass a bordo treno viene effettuato a cura del personale di bordo.

Possibile chiedere il rimborso

Ai clienti che prima del 25 agosto 2021 hanno acquistato biglietti per i suddetti treni/servizi, per viaggi a partire dal 1° settembre 2021, viene riconosciuta la possibilità di chiedere il rimborso integrale del titolo di viaggio; il rimborso deve essere richiesto prima della partenza del treno e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2021. I biglietti sono rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato.

Come richiedere il rimborso

La richiesta di rimborso può essere effettuata attraverso l’apposita sezione di questo sito internet oppure contattando il numero 063000 opzione 0 (la tariffa di riferimento è quella urbana o extraurbana definita dall’operatore telefonico dei clienti). Il bonus è utilizzabile entro ventiquattro mesi dalla data di emissione del bonus stesso.

Altre possibilità

In alternativa al rimborso con il bonus elettronico, prima della partenza del treno e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2021, il cliente può chiedere il rimborso della somma sullo stesso strumento di pagamento utilizzato all’atto dell’acquisto rivolgendosi alle biglietterie Trenitalia o – esclusivamente per i pagamenti elettronici su canali app Trenitalia, www.trenitalia.com, biglietterie o self service – allo 06 3000 opzione 0, presentando o fornendo gli estremi del titolo di viaggio.