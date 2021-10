Inviato di Striscia La Notizia aggredito nel Foggiano, sindaco si scusa con Brumotti

A San Severo (Foggia) Vittorio Brumotti è stato aggredito durante un servizio.

L’inviato è stato portato in ospedale.

Le scuse del sindaco Francesco Miglio.

“A Vittorio Brumotti, al Tg satirico, a Canale 5, porgo le scuse a nome della città di San Severo per l’aggressione subita dall’inviato”.

Sono le parole del sindaco di San Severo, Francesco Miglio che così ha commentato l’aggressione di cui è stato vittima l’inviato di ‘Striscia la notizia‘.

“Condanniamo fermamente l’accaduto – ha continuato – è un episodio deprecabile, una triste pagina di cronaca per la nostra San Severo che non ne aveva assolutamente bisogno. La nostra città è composta nella grandissima maggioranza da cittadini perbene ed ossequiosi di leggi e principi morali. A Vittorio Brumotti esprimo la più convinta e totale solidarietà, mia personale, dell’intera amministrazione comunale e della città ringraziando le forze di Polizia prontamente intervenute”.

Ieri, martedì 5 ottobre, l’inviato della trasmissione satirica Striscia la Notizia è stato aggredito mentre stava effettuando un servizio televisivo sullo spaccio di stupefacenti al quartiere san Bernardino.

Brumotti è stato colpito con un pugno in pieno volto, inseguito ed aggredito. Brumotti è stato portato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 30 giorni per trauma facciale, stando a quanto reso noto sul sito web di Striscia la Notizia.

«La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà», sono state le prime parole di Brumotti. E ancora: «Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla».