IRPEF 2022, quale sarà il risparmio in busta paga? Chi ci guadagna?

Dal 2022 l’Irpef avrà 4 aliquote anziché 5.

La detrazione sarà di 3.100 euro e non più di 1.800 euro.

Cosa cambierà nelle buste paga.

L’IRPEF, imposta sul reddito delle persone fisiche, nel 2022 avrà quattro aliquote (anziché cinque) e una detrazione base pari a 3.100 euro e non più 1.800 come previsto attualmente. Quest’ultimo non è un aspetto di poco conto perché l’aumento della detrazione farà in modo di abbassare le tasse anche ai redditi bassi.

No Tax Area

Altra novità riguarda la Nox Tax Area che viene innalzata a 8.000, per cui aumenterà il numero dei contribuenti poveri, esendi dal pagamento dell’imposta. Questo limite sale a 8.500 per i pensionati.

Bonus Renzi

Altro cambiamento è l’inglobamento del bonus Renzi da 80 euro (poi aumentato a 100 dal secondo GovernoConte) che non sarà più in busta paga ma sarà detratto fiscalmente. L’eccezione, però, riguarda chi ha un reddito inferiore ai 15.000 euro che continuerà a percepirlo come prima.

Il peso dell’Irpef in relazione ai redditi

Secondo quanto riportato da laleggeugualepertutti.it, questa sara la nuova situazione sul peso dell’imposta in relazione ai redditi.

12.000 – 15.000: 2%.

15.000 – 20.000: 9,6%.

26.000 – 29.000: 17,4%.

29.000 – 35.000: 19,9%.

35.000 – 40.000: 22,5%.

40.000 – 50.000: 25%.

50.000 – 55.000: 27,1%.

55.000 – 60.000: 28,2%.

90.000 – 100.000: 33%

Sopra i 300.000: 40% a salire.

Quale sarà il risparmio in busta paga?

fino a 15.000: 61.

15.000 – 28.000: 150.

28.000 – 50.000: 417.

50.000 – 75.000: 468.

oltre 75.000: 247.

La simulazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha diffuso i risultati di una simulazione sugli effetti delle novità sull’IRPEF 2022.

Single con reddito da 20.000 euro pagherà 4.700 euro anziché 4.800.

Famiglia con un solo reddito da 30.000 euro e con un figlio a carico di età superiore a 3 anni pagherà 300 euro in meno: 6.550 anziché 6.850.

Famiglia con due percettori di reddito per un totale di 45.000 euro, con 2 figli a carico di età superiore a 3 anni: 4.569 euro anziché 4.719, quindi 150 euro in meno.

Single con reddito da 50mila euro: 14.400 euro anziché 15.320, quindi 920 euro di risparmio.

Qui la tabella delle simulazioni (in PDF).