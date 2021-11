IRPEF, c’è l’accordo sugli scaglioni, per chi sarà il risparmio?

Accordo tra il Ministero dell’Economia e i gruppi della maggioranza sul taglio dell’IRPEF.

Gli scaglioni passeranno da 5 a 4: cancellato il prelievo da 41%.

La simulazione sul risparmio: 970 euro per chi ha un reddito da 60mila euro.

Ieri, giovedì 25 novembre, c’è stato un accordo tra il Ministero dell’Economia e i rappresentanti dei gruppi della maggioranza sul taglio dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

In attesa che quanto deciso passi all’esame del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e dei partiti che sostengono il Governo, l’accordo prevede il passaggio da 5 a 4 aliquote, con la cancellazione del prelievo al 41% e il conseguemente allargamento della platea dell’ultimo scaglione, che partirà da 55mila euro e sui si applicherà un’imposizione del 43%.

Inoltre, sale da 6 a 7 miliardi di euro il plafond per modificare l’IRPEF, che andranno alla riduzione delle 2 aliquote da applicare ai redditi dai 15mila ai 55mila euro, al 27% e al 38%, che passeranno al 25% e al 35%.

Chi avrà un impatto maggiore sul taglio dell’IRPEF?

La decisione di intervenire sull’IRPEF avrà un impatto su un numero maggiore di contribuenti rispetto a un intervento sul cuneo fiscale. Infatti, così facendo, si agisce sutti coloro che versano l’IRPEF e che, però, sarebbero stati esclusi dalla riduzione del costo del lavoro, come i pensionati.

Ricordando che l’IRPEF è una imposta progressiva, in sintesi, quindi, si abolisce lo scaglione al 41%. Fino a 15mila euro l’aliquota sarà al 23%; da 15 a 28 mila euro lo scaglione scenderà al 25%. I redditi da 28 a 50mila euro, invece, avranno un imponibile del 35%, mentre oltre i 50mila euro scatta la trattenuta al 43%.

La simulazione sul risparmio

Ebbene, secondo la simulazione di Repubblica, il beneficio è consistente per un reddito di 60mila euro (970 euro) e poi arriva a 270 euro per chi ne guadagna da 75mila in poi.

Pertanto, chi ha 45mila euro di redditi pagherà il 6% di tasse in meno, quindi 770 euro all’anno. La fascia dei 70mila euro risparmia 370 euro, quella dei 65mila ne risparmia 470, quella dei 55mila ne risparmia 670.