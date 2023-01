La palermitana KSM avvia le attività per la security del Porto di Genova

KSM ha iniziato il nuovo anno all’insegna dell’operatività al Porto di Genova, uno degli scali più strategici del nostro Paese. L’azienda, leader nel settore della sicurezza, ha dato il benvenuto al 2023 con un nuovo appalto, che prevede la presenza di 70 guardie particolari giurate, tutte altamente formate, e anche dell’unità cinofila.

L’avvio delle attività al Porto di Genova rappresenta una scommessa vinta per KSM, che ha richiesto un forte impegno, soprattutto nelle fasi organizzative e legate al passaggio di consegne per l’operatività (avviata ufficialmente alla mezzanotte dello scorso 31 dicembre).

“La presenza di KSM a Genova ha un forte valore perché oltre a una dimensione professionale, avere acquisito questa responsabilità certifica nei fatti il progress in espansione del nostro gruppo”, sottolinea il manager Filippo Basile.

Il Porto di Genova

Genova, come naturale approdo e scalo marittimo, vanta un passato che affonda le radici in tempi remoti, citato già in epoca romana. Nel Medioevo il Porto di Genova si configura, nei suoi tratti essenziali, con una fisionomia che rimane sostanzialmente inalterata fino alla metà avanzata del XIX. È nel 1875 che il porto avvia un processo ininterrotto di sviluppo, incrementato fino ai nostri giorni, con ampliamenti ed evoluzioni. La nuova forma dello scalo portuale si configura all’alba degli anni Duemila.

Elemento di traino e sviluppo economico e industriale per l’intero territorio nazionale, rappresenta un sistema a 360 gradi, sul piano logistico, commerciale e turistico, cui si aggiungono servizi complementari ad alto valore aggiunto, dalla cantieristica ai sistemi di gestione informatica.

Il ruolo di KSM

Partendo da queste considerazioni, è evidente come l’istanza di security sia, oggi più che mai, un’esigenza forte e concreta. Da oltre un secolo, KSM lavora al servizio della sicurezza, con il personale altamente qualificato, i mezzi all’avanguardia e i sistemi di monitoraggio di ultima generazione, che garantiscono un controllo attento e costante.

Consulenza per il “Risk Management” e la “Business Continuity”, alta formazione del personale e tecnologie di ultimissima generazione: sono questi i pilastri fondamentali di KSM.

Le attività inaugurate a Genova si inseriscono nella strategia di crescita di KSM, sulla spinta di una forte innovazione tecnologica e di partnership di valore: “Il nostro approccio – aggiunge Basile – si basa sull’integrazione tra uomo e tecnologia con l’obiettivo di migliorare l’acquisizione e l’analisi delle informazioni, migliorare i processi di verifica e gestione degli incidenti, favorire l’adeguamento organizzativo a partire dai dati raccolti”.