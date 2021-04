“La Voce della Radio”, due scuole siciliane tra le vincitrici del progetto

Le scuole Galilei di Palermo e Cutelli di Catania sono tra le vincintrici del concorso nazionale

Il progetto è stato promosso dal Miur in collaborazione con VoicebookRadio.com

Gli istituti seguiranno un percorso di formazione per la creazione di una redazione radiofonica

Il progetto “La Voce della Radio”, promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con VoicebookRadio.com, emittente romana nata all’interno del Liceo Scientifico J.F. Kennedy di Roma, e ad oggi start-up di successo a livello internazionale nel mondo delle web-radio, è rivolto alle scuole secondarie di II grado.

Certificata come esperienza PCTO

L’iniziativa, certificata anche come esperienza PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali per l’Orientamento), ha come obbiettivo quello di unire tutte le scuole d’Italia per creare un’unica redazione radiofonica nazionale, offrendo agli studenti un’opportunità formativa contribuendo a contrastare concretamente il fenomeno della dispersione scolastica.

Dopo una prima selezione, la Commissione de “La Voce della Radio” ha individuato il liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Palermo e il liceo ginnasio statale “Mario Cutelli” di Catania tra le 23 scuole italiane partecipanti al progetto. Gli studenti siciliani dovranno seguire un percorso di formazione, via webinar, che coinvolgerà sia il tutor di riferimento di ogni istituto che gli studenti. Il percorso sarà finalizzato alla preparazione di 12 profili professionali: redattori, speaker, tecnici del suono, registi, videomaker, marketing e commerciale, amministrazione, grafici, segreteria di edizione, station manager, editing audio, website building.

In particolare, la formazione degli studenti prevede due fasi: la prima 20 ore di lezioni online con i professionisti di VoicebookRadio.com in diretta webinar e/o registrate in asincrono, la seconda , riservata agli studenti migliori selezionati fra tutti i partecipanti, 15 ore di didattica in presenza (se possibile, in base alle disposizioni previste per la pandemia di Covid-19) con tutte le figure professionali presso gli studi della radio di Roma.

Ogni scuola creerà la sua redazione locale

Al termine del percorso formativo, ogni scuola creerà la sua “redazione locale” che contribuirà a fornire informazioni, articoli, servizi e programmi alla redazione centrale, grazie alla selezione e al monitoraggio costante da parte del docente di riferimento della scuole aderenti: i materiali selezionati saranno inseriti all’interno del palinsesto di VoicebookRadio.com.

“La voce della radio è in realtà un grande sogno: il sogno di unire tutte le scuole d’Italia, creando i presupposti per un maggiore senso di appartenenza, di responsabilità e autonomia, coltivando creatività e innovatività. Dare fiducia e opportunità ai ragazzi è, in questo momento, un’esigenza che ci deve sentire coinvolti come adulti e come professionisti della scuola” – ha dichiarato Lidia Cangemi, dirigente scolastica della scuola Liceo Scientifico J.F. Kennedy di Roma, capofila del progetto.

“Siamo contenti di aver raggiunto questo importante risultato perché è la dimostrazione di quanto ci sia la necessità di “fare molto” per i ragazzi in un periodo ancora più pesante per loro” – ha dichiarato Giulio Ceccanei, Direttore Artistico di VoicebookRadio.com – “Il progetto vuole far conoscere alle nuove generazioni il mezzo radiofonico e, al contempo, far fare loro una esperienza nel mondo del lavoro, aumentando la consapevolezza di se stessi e delle proprie potenzialità: condizioni, queste, per diminuire la dispersione scolastica e accrescere il successo formativo. La radio è uno strumento affascinante che nonostante gli anni regge e la grande risposta ottenuta dalle scuole ne è la dimostrazione”.

L’esperienza di VoicebookRadio.com

VoicebookRadio.com nasce nel 2013 dopo l’esperienza vissuta dagli studenti del Liceo Scientifico J.F. Kennedy di Roma con i professionisti di Toolit, agenzia creativa diretta da Giulio Ceccanei. L’idea iniziale fu quello di creare una radioweb del tutto innovativa che avesse un riscontro positivo non solo a livello giovanile, ma su un pubblico di tutte le età creando così un ulteriore contatto fra le generazioni: una fonte di informazione a 360 gradi che potesse essere un megafono per i più arditi, senza connotazioni politiche o religiose. Molti studenti che hanno lavorato a VoicebookRadio.com oggi sono inseriti nel mondo lavorativo delle radio o si sono costituiti in una Associazione Culturale,. Dopo dalla nascita di VoicebookRadio.com la rete delle scuole è stata allargata andando ad includere gli studenti di oltre 20 scuole in Alternanza Scuola Lavoro (per un bacino di oltre 5.000 studenti formati).

Ad oggi, VoicebookRadio.com è una delle realtà di maggior successo nell’ambito radiofonico via web, arrivando ad avere un bacino di ascoltatori pari a 10.000 ascoltatori mensili, anche internazionali.

