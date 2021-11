Le srl potranno essere costituite online

Procedure più celeri e semplificate per costituire una srl

L’atto costitutivo sarà ricevuto dal notaio con le parti in videoconferenza

Si userà una piattaforma gestita dal Consiglio nazionale del notariato

Le società a responsabilità limitata (srl) e le società a responsabilità limitata semplificata (srls) potranno finalmente essere costituite online dal notaio in videoconferenza.

Lo prevede lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1151, approvato il 4 novembre scorso in via definitiva dal Consiglio dei ministri e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di una bella novità per il diritto societario italiano, poiché sarà finalmente possibile ricorrere a strumenti digitali e informatici, semplificando le procedure, riducendo le tempistiche e gli oneri amministrativi per la costituzione delle società a responsabilità limitata.

Come funzionerà la costituzione online delle srl

Secondo il decreto l’atto costitutivo delle srl sarà recepito online per atto pubblico informatico da un notaio scelto dalle parti (tra i professionisti con sede nella corte d’appello dove uno dei soci abbia la residenza o una delle società socie la propria sede legale), che potranno partecipare in videoconferenza, effettuando i versamenti su un apposito conto corrente istituito dallo stesso notaio.

Prima del decreto era obbligatoria la presenza fisica delle parti come stabilito l’art. 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 8. Oggi potrà, invece, essere utilizzata una piattaforma digitale, realizzata e gestita dal Consiglio nazionale del notariato e già testata per la formazione dei notai online, per ridurre i tempi e i costi delle procedure.

La piattaforma consentirà, come sottolineato da Italia Oggi, “l’accertamento dell’identità, la verifica dell’apposizione della firma digitale, la validità dei certificati di firma utilizzati, la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà ed il collegamento continuo con le parti in videoconferenza, la visualizzazione dell’atto da sottoscrivere l’apposizione della sottoscrizione elettronica da parte di tutti i firmatari, la conservazione dell’atto ed il tracciamento di ogni attività. La piattaforma garantirà, inoltre, ai fini della sottoscrizione dell’atto, il contestuale rilascio alle parti di una firma digitale qualificata”.

I modelli uniformi

Il comma 3 dell’art. 2 del decreto prevede, inoltre, la costituzione di società a responsabilità limitata anche tramite modelli uniformi adottati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

I modelli uniformi, redatti anche in lingua inglese e disponibili sul sito istituzionale delle camere di commercio, consentiranno di semplificare ancora una volta le procedure e ridurre sensibilmente i costi. In questi casi il compenso per l’attività notarile non dovrà, infatti, superare il 50% di quanto previsto dal dm 140/2012, ovvero i parametri giudiziali per i compensi professionali.