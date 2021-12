Lep, si alla norma sugli assistenti sociali nella legge di bilancio

“La legge di Bilancio segna un’altra grande vittoria contro i divari e la diseguaglianza Nord-Sud: diventa realtà concreta il LEP ‘assistenti sociali’, che consentirà a ogni Comune italiano di fare assunzioni per raggiungere la soglia di un professionista ogni 6.500 abitanti entro il 2026“. Lo dichiara il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.

Rimossi i vincoli di assunzione

Come spiega il ministro, “è stato infatti approvato l’emendamento parlamentare da me riformulato che, oltre a finalizzare al LEP i 650 milioni stanziati per i servizi sociali, rimuove tutti i vincoli alle assunzioni in essere fino a oggi”.

Rilancio dell’occupazione femminile

“Dopo il finanziamento del LEP sugli asili nido e il trasporto scolastico degli studenti diversamente abili – prosegue Carfagna – abbiamo fissato un terzo caposaldo per fornire ai cittadini italiani uno standard decente di servizi-base, a prescindere dal luogo dove risiedono. Il LEP ‘assistenti sociali’, inoltre, aiuterà a rilanciare l’occupazione femminile che è prevalente nel settore e ad offrire un sostegno stabile alle tante famiglie in difficoltà nel Mezzogiorno e nelle aree interne del Paese”.