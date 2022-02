Libero mail non funziona per un’ora, disagi per gli utenti

Libero Mail non ha funzionato questa mattina. Dalle 11 e per un’ora circa non si poteva accedere alla posta di Libero.it. Provando a effettuare il login si riceveva questo messaggio: “Gentile utente, il servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”. Il disagio è poi rientrato nell’arco di un’ora.

Disagi per gli utenti di Libero Mail

Difficoltà quindi stamattina per tutti coloro che usano questo servizio di posta elettronica, uno dei più diffusi in Italia soprattutto prima dell’avvento di Gmail, il servizio e-mail di Google.

Libero è un portale italiano fondato da Infostrada nel 1994 col nome Italiaonline come sito di assistenza agli utenti nella navigazione internet (al tempo, ancora a pagamento) e nella configurazione della posta elettronica.

L’app funziona

Ha funzionato sempre correttamente, invece, l’app “Libero Mail” per usare la posta elettronica da mobile. Evidentemente l’app non ha risentito dei problemi in fase di login che si riscontra sulla versione desktop del servizio.