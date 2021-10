Lo Stato mette in vendita 475 immobili, opportunità anche a Lecce e Palermo

Procedura di vendita di Invimit Sgr

Il valore stimato degli immobili è 155 milioni

Procedure trasparenti e semplicità di acquisto

Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rafforza il suo percorso di apertura al mercato e offre in vendita circa 475 unità tra abitazioni, negozi e uffici, di cui 22 asset cielo terra, per un controvalore di oltre 155 milioni di euro.

Trasparenza delle procedure

“La procedura di vendita di questi immobili si distingue sul mercato immobiliare per la trasparenza delle procedure, la varietà delle tipologie di asset offerte e la semplicità di acquisto” ha dichiarato Giovanna Della Posta, AD di Invimit Sgr. “Acquistare da Invimit significa non solo accedere ad un patrimonio unico, ma anche contribuire alla riduzione del debito pubblico. L’asta in oggetto, infatti, si inquadra nel più ampio programma di valorizzazioni e dismissioni del patrimonio pubblico che nell’ultimo biennio ha totalizzato circa 320 milioni di euro di venduto, incrementando esponenzialmente i risultati raggiunti nel biennio precedente. I risultati e la soddisfazione dei nostri investitori e clienti ci confermano che siamo sulla strada giusta e che il patrimonio pubblico, valorizzato e correttamente dismesso, è una importante fonte di creazione di valore per il Paese” ha concluso Della Posta.

La distribuzione territoriale

La distribuzione territoriale degli asset è ampia e varia, potendo contare su una presenza all’interno del mercato immobiliare di 33 città italiane: Roma, Milano, Venezia, Torino, Firenze, Bologna, Pisa, Livorno, Trieste, Treviso, Vicenza, Vercelli, Novara, Padova, Como, Lecce, Sabaudia, Terni, Perugia, Albano Laziale, Alessandria, Arezzo, Brescia, Cremona, Forlì, Tarvisio, Ivrea, Palermo, Udine, Busto Arsizio, Chieti, Mantova e Sassari.

Come acquistare gli immobili

Le offerte sono consultabili sul sito della società – www.invimit.it – sezione “Vetrina Immobili”. Cliccando su “unità frazionate” o “unità cielo-terra” si potrà scaricare la documentazione tecnica, il prezzo di riferimento ed il regolamento per la presentazione delle offerte. Il numero verde per prenotare i sopralluoghi è 800.190.569.

La procedura di acquisto descritta nel Regolamento consultabile sul sito, è semplice, trasparente e consente la massima accessibilità e la parità di trattamento per tutti i partecipanti.

Gli immobili possono essere acquistati da privati cittadini o investitori, seguendo poche semplici istruzioni riepilogate nel tutorial scaricabile all’indirizzo (https://youtu.be/k1blvOzZ558) o richiedendo supporto all’indirizzo vendite@invimit.it.