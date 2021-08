LUMSA Master School e Iesed, accordo per 14 master: disponibili 140 borse di studio

Accordo per formare figure professionali competitive

Iesed è un ente di ricerca nato a Palermo

A disposizione 10 borse di studio per ciascun master

Accordo tra l’Istituto Europeo di Studi Economici e Direzionali e la LUMSA Master School per formare figure professionali competitive con le esigenze di mercato, altamente specializzate e versatili.

La scommessa di Iesed

IESED è un ente di ricerca nato a Palermo che ha deciso di scommettere sulla formazione attraverso modelli d’eccellenza nel settore e grazie all’accordo si punta alla formazione e allo sviluppo personale di dei giovani e dei neo-laureati, puntando anche alle esigenze di aggiornamento dei professionisti dando loro le competenze necessarie attraverso casi concreti di studio, ponendo l’accento sull’importanza del management sostenibile.

I Master 2021-2022

Sono dieci i master Master 2021-2022 promossi dalla LUMSA Master School in partnership con l’Istituto Europeo di Studi Economici e Direzionali che beneficeranno delle borse di studio finanziate da IESED e sono attivi nelle sedi universitarie di Roma e di Palermo.

A partire dall’anno accademico 2021-2022 sarà inoltre prevista la formula blended (un percorso formativo che prevede l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche) per i seguenti Master:

L’elenco completo dei Master e dei corsi post-universitari attivati dalla LUMSA Master School per l’anno accademico 2021-2022 sono disponibili su masterschool.lumsa.it. Maggiori informazioni sui Master promossi in partnership con IESED sono disponibili su iesedonline.it.

Le borse di studio

IESED crede fortemente in questo progetto di collaborazione con la LUMSA Master School, e ha messo a disposizione ben 140 borse di studio, 10 per ognuno dei 14 Master create in partnership. Le borse IESED si configurano come un esonero a copertura parziale dei costi di iscrizione.

Richiedere la borsa di studio è semplice: l’assegnazione avviene per valutazione curriculare, e quindi per merito, e per fare domanda è necessario inviare il proprio curriculum vitae et studiorum a info@iesed.it specificando nell’oggetto il Master per il quale si richiede la borsa di studio.