Marketing e Sicilia, webinar su best practices

Individuare nuovi modelli ed efficaci strumenti d’intervento

Conoscere e analizzare, dal punto di vista del marketing, le esperienze e le scelte di top manager

Il 15 aprile il case history di “Harim Accademia Euromediterranea

Il club dirigenti marketing organizza il terzo incontro del ciclo di webinar “Sicily we can”. Con l’obiettivo di individuare nuovi modelli ed efficaci strumenti d’intervento il ciclo di incontri è dedicato a imprenditori, consulenti, operatori professionisti del marketing, ma anche lavoratori autonomi, startupper, docenti e studenti universitari.

Gli incontri sono strutturati per far conoscere e analizzare, dal punto di vista del marketing, le esperienze e le scelte di top manager e big player della scena culturale, imprenditoriale ed economica della Sicilia. Un’opportunità per scoprire i nuovi driver dell’innovazione, best practices e strategie adottate dalle realtà d’eccellenza per divenire performanti e competitive sui mercati globali.

Il Club Dirigenti Marketing nasce nel 1985, per divulgare la cultura d’impresa “marketing-oriented” presso aziende, università e sistema socio-economico nazionale. E’ un Club di manager, esperti e professionisti attivamente impegnati nel condividere idee ed esperienze, professionali e umane, per ampliare vision e aggiornare conoscenze sulle innovazioni concettuali e tecno-applicative del marketing e della comunicazione.

Dalla fondazionea oggi ha realizzato centinaia di iniziative, tra convegni, corsi, seminari, educational tour e incontri tematici con i protagonisti del marketing e della comunicazione italiana.

Annualmente organizza il prestigioso riconoscimentonazionale per la comunicazione pubblicitaria “Premio Agorà” che, nel 2021,è alla XXXIV edizione.

Il 15 aprile alle 17 il case history di “Harim Accademia Euromediterranea” con gli interventi di Antonino Salerno, presidente Club Dirigenti Marketing, Marco Aloisi, co-founder e general Manager Harim, Giulia Costanzo, responsabile comunicazione e marketing Harim, Fiorella Pisani, responsabile Placement e associata Cdm, Salvatore Limuti, founder e direttore Centro Studi Cdm, Giuseppe Urso, ceo Urso P&M e Cdm board member. Partecipazione gratuita.

Info: www.clubdirigentimarketing.org