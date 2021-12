A partire da lunedì 6 dicembre entreranno in vigore le nuove misure del super green pass, che prevedono una serie di restrizioni per contenere i contagi da coronavirus in costante aumento. Ecco cosa cambierà da lunedì in situazioni, ad esempio, come matrimoni e battesimi, e quando servirà il super green pass.

Da un lato ci sarà una versione “base” del green pass, che potrà essere ottenuta con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti e dall’altro una versione “rafforzata”, il cosiddetto super green pass, che si potrà ottenere solo attraverso la vaccinazione o in caso di guarigione da coronavirus, avvenuta negli ultimi sei mesi.

Per matrimoni e battesimi: basterà il green pass

Per accedere ai luoghi di lavoro o partecipare a cerimonie civili e religiose, come matrimoni e battesimi o accedere alle mense aziendali e nei ristoranti degli alberghi o nei musei, sarà sufficiente il green pass “base”, mentre per spettacoli, eventi sportivi, consumazione al tavolo del bar e ristoranti al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche servirà il super green pass, sia nelle regioni in zona bianca, che in quelle in zona gialla.

Le regole in zona bianca, gialla, arancione e rossa

Il super green pass scatterà dunque già a partire dalla zona bianca, dove non sarà al momento obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, obbligo presente invece in zona gialla, arancione e rossa.

Nelle regioni in zona arancione le attività resteranno tutte aperte (anche i ristoranti, dove le regole in vigore finora prevedevano solo la consegna a domicilio o l’asporto), ma vi si potrà accedere solo con il Green Pass “rafforzato”, obbligatorio anche per spostarsi liberamente al di fuori del proprio comune di residenza o della propria regione (chi avrà il Green Pass “base” non lo potrà fare, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza).

Nelle regioni in zona rossa, invece, resteranno chiuse tutte le attività, tranne quelle essenziali, e non ci sarà alcuna differenza tra i due Green Pass. Sarà per tutti vietato uscire dal comune di residenza, se non per comprovati motivi di lavoro, necessità o urgenza.

Verranno rafforzati i controlli

Da lunedì assisteremo a maggiori controlli, soprattutto nelle zone centrali delle città, nelle ore di punta, durante il weekend e le festività natalizie. Sul trasporto pubblico i controlli saranno effettuati dal personale delle aziende di trasporto locale insieme a polizia e carabinieri, mentre Guardia di Finanza e vigili urbani vigileranno in particolare su ristoranti e altri pubblici esercizi.