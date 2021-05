Matrimoni e cerimonie, green pass per gli invitati anche in zona bianca: le regole

Green pass anche in zona bianca per tutti gli invitati a matrimoni e altre cerimonie

Ci sarà un tetto massimo per gli invitati in base agli spazi a disposizione

Le Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Green pass obbligatorio ai matrimoni e alle altre cerimonie (battesimi, prime comunioni, cresime) anche nelle zone bianche. Numero massimo di invitati alle cerimonie in relazione agli spazi. Sono le due grandi novità contenute nelle nuove linee guida delle regioni per le riaperture e la riprese di attività di wedding e tante altre.

Green pass anche in zona bianca

Così gli invitati ai matrimoni dovranno esibire il green pass che consiste nel certificato dell’avvenuta vaccinazione, oppure nel tampone eseguite nelle 48 ore precedenti oppure nel certificato di guarigione dal Covid. “Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso,devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art.1, comma 14, del decreto-legge 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9 del dl 52/2021 anche in zona bianca. Il comma 2 dell’art 9 del Dl 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità delle feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella norma”.

Limite al numero degli invitati

Per quanto riguarda gli invitati ci sarà un numero massimo che sarà proporzionato agli spazi a disposizione. Nei ristoranti la mascherina va indossata solo quando non si è seduti al tavolo ma va sempre assicurato un metro di distanza tra clienti di tavoli diversi e rimangono le regole per i menù (digitali oppure plastificati). Al tavolo potranno però sedere più di 4 commensali non conviventi.

Le regole

Ecco nello specifico le “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” delle regioni per quanto riguarda le cerimonie.