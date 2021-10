Mutuo prima casa per giovani: agevolazioni, vantaggi e requisiti

Il Decreto Sostegni-bis varato dal governo Draghi ha introdotto nuove misure per agevolare l’accesso al mutuo per i giovani per l’acquisto della prima casa. Lo Stato, infatti, garantisce ai giovani lavoratori, under 36 con determinati requisiti, fino all’80% dell’importo richiesto come mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione, permettendo così di allargare la platea di coloro che hanno accesso al credito immobiliare. Kìron Partner Spa, Gruppo Tecnocasa ha realizzato uno schema per mettere in evidenza in maniera semplice quali sono i vantaggi e i requisiti.

Vantaggi del mutuo per giovani

Chi accede a questa tipologia di finanziamenti per la prima casa ha il vantaggio di beneficiare del Fondo di Garanzia statale. Le agevolazioni sui mutui prima casa sono di diversi tipi:

la garanzia statale permette una soglia finanziabile dell’immobile più elevata

l’imposta di registro, ipotecaria e sul mutuo sono azzerate

tassi di interesse sul mutuo calmierati (massimo 1,8% per il tasso fisso e 2,2% per quello variabile)

importo massimo richiedibile: 250.000 Euro, inclusi eventuali interventi di ristrutturazione o miglioramento energetico

garanzia statale fino all’80% dell’importo richiesto

Requisiti per accedere all’agevolazione