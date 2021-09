Napoli segna alla Juventus e tifoso ha un arresto cardiaco, salvato dal 118

Il Napoli, sabato scorso, ha sconfitto la Juventus con il punteggio di 2 a 1 e ha conquistato il primato in Serie A dopo 3 vittorie su 3, in compagnia di Roma e Milan. I partenopei di Luciano Spalletti hanno così distanziato i bianconeri di ben otto punti in classificati, insomma una doppia soddisfazione per la squadra campana e soprattutto per i suoi tifosi.

Ne è prova, seppur estrema, quanto accaduto a un supporter 75enne, residente nel quartiere di Scampia. Infatti, l’uomo ha avuto un malore dopo il goal della vittoria del Napoli, avvenuto all’85° con il capitano Kalidou Koulibaly.

Il fatto è stato raccontato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate su Facebook: “Il 118 di Scampia oggi ha fatto la differenza! Postazione Scampia – allertati alle ore 19.50 circa per Codice Rosso, perdita di coscienza, in viale dei pianeti a Secondigliano. Mentre l’ambulanza raggiunge il target, la centrale operativa del 118 guida i parenti nelle manovre salvavita… il 118 è sul posto in 8 minuti circa. I sanitari proseguono Il blsd (Basic Life Support, Supporto di Base delle Funzioni Vitali, n.d.r.) per circa 20 minuti durante i quali vengono erogati 3 shock del DAE ed infuse 4 fiale di adrenalina. Il paziente riprende respiro spontaneo e polso carotideo! F.V. di 75 anni viene trasportato all’ospedale Cardarelli in cod. Rosso VIVO. L’ambulanza della postazione Scampia prosegue il turno di lavoro sul territorio partenopeo lasciando il paziente in pronto soccorso vigile e cosciente. P.S. Secondo il racconto dei familiari sembra che F.V. Stesse esultando per il goal del Napoli contro la Juventus ed improvvisamente è sbattuto al suolo!”.

Insomma, un’emozione davvero potente ma, grazie alla tempestiva del 118, senza conseguenze fatali per il tifoso napoletano.