Nasce il Polo Meccatronica Valley a Termini Imerese: 31 imprese fondatrici

La Rete d’impresa promossa dal Distretto produttivo della Meccatronica della Sicilia

A Termini Imerse si insedieranno 31 imprese, tra cui 12 start-up

Obiettivo: creare una piattaforma di innovazione diffusa e condivisa

Termini diventa il cervello pulsante del Polo Meccatronica Valley, la ‘Rete d’impresa’ promossa dal Distretto produttivo della Meccatronica della Sicilia, alla quale Invitalia, Agenzia per lo sviluppo del ministero per l’Economia, ha affidato la gestione dell’incubatore realizzato e collaudato nel 2015 e ora pronto a partire.

Oltre 4mila metri quadrati di superficie di cui 3.260 mq coperta distribuiti in tre corpi, 12 laboratori, spazi di co-working, uffici amministrativi e di rappresentanza. All’interno della struttura, che sorge nel cuore dell’area industriale di Termini Imerese, si insedieranno 31 imprese, tra cui 12 start-up, e cinque aziende del Nord Italia provenienti da Lombardia, Toscana e Trentino Alto Adige.

La convenzione tra Invitalia e il Polo Meccatronica Valley

La firma della convezione tra Invitalia e il Polo Meccatronica Valley è avvenuta nel corso di una cerimonia a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana, alla presenza del governatore Nello Musumeci, dei componenti della giunta e di una delegazione delle imprese fondatrici del Polo Meccatronica Valley. A consegnare le chiavi della struttura al presidente del Polo, Antonello Mineo, è stato Gabriele Visco, responsabile per Invitalia dell’incubatore. Presenti all’iniziativa alcuni dei partner del Polo Meccatronica Valley: Ico Valley insieme a Confindustria Ivrea, Siderpali del gruppo Mitas, Cio Club e It manager, We Start, Consorzio sit, Upi e Digital Magic.

Una piattaforma di innovazione diffusa

La Mission del Polo è la creazione a medio termine di una piattaforma di innovazione diffusa e condivisa, aperta al contributo degli operatori economici, delle amministrazioni pubbliche, degli ordini professionali e delle università.

Il progetto mira a sostenere l’ecosistema dell’imprenditorialità siciliana, con l’obiettivo di generare sviluppo economico e occupazione nelle filiere industriali innovative. Sette le direttrici tematiche: Industria 4.0, Start up incubatore/acceleratore, efficientamento energetico, Sos Covid, Smart cities, Laboratorio comune, Formazione.

“La pandemia ci ha fatto comprendere la necessità di creare un contesto, in cui le aziende di Meccatronica potessero favorire un terreno di coltura dove la ricerca e l’innovazione diventino occasione comune e condivisa per uno sviluppo aziendale che sia sostenibile e competitivo sul mercato globale – afferma Antonello Mineo, presidente del Polo Meccatroca Valley di Termini Imerese – e avviare l’Act Tank di Termini Imerese, sostenendo le azioni territoriali e favorendo l’insediamento di nuove imprese siciliane nazionali e internazionali del settore per lo sviluppo di progetti che ricalchino le direttrici del Piano nazionale di rilancio e resilienza quindi l’e-mobility, smart grid, fonti rinnovabili, high tech manifattura digitale”.

Offerta di alta formazione

L’offerta di alta formazione beneficerà di importanti partnership con gli ITS I mob e Steve Jobs e la sinergia con la APL G Group. “L’attuazione delle linee programmatiche del PNRR avrà importanti ricadute occupazionali a favore dei giovani grazie allo sviluppo di nuovi settori, nuove figure professionali e nuove opportunità di lavoro – aggiunge Mineo – Servono grande progettualità e grandi investimenti per indirizzare le filiere strategiche che devono essere reingegnerizzate e riassemblate per una attuazione efficace e competitiva del PNRR. Bisogna inoltre ridurre i divari territoriali e liberare il potenziale inespresso di sviluppo del Mezzogiorno”.

Un ponte tra ex Olivetti di Ivrea ed ex Fiat di Termini

Ed ecco che Meccatronica Valley si fa promotore con Ico Valley-Human digital hub, il progetto di riutilizzo di alcuni spazi dell’ex Olivetti a Ivrea, di una sinergia iconica: un ponte che unisce simbolicamente unisce nord e sud, attraverso due templi dell’industria italiana: l’ex Olivetti e l’area dell’ex Fiat . Si attuerà la condivisione delle reti di relazioni e realizzazione di progetti congiunti: digitale-tecnologie emergenti- robotica–laboratori per test.

“Meccatronica farà la sua parte, forte di competenze e alte professionalità – sottolinea il presidente del Polo di Termini Imerese – ma è fondamentale che le istituzioni accompagnino ancor più di come hanno fatto fino ad adesso il processo programmando le misure di sviluppo in modo tempestivo e sfruttando al massimo la mission del Pnrr e la nuova programmazione comunitaria. È tempo di scelte precise. La Next Generation Eu in Sicilia inizia dal Polo Meccatronica Valley”.