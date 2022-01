Niente Super green pass sullo Stretto, il governo non impugnerà le ordinanze

Anche da parte del governo arriva un sostanziale via libera all’attraversamento dello Stretto senza la necessità di Super Green Pass. Si può salire sui traghetti, infatti, semplicemente con il green pass base dopo le due ordinanze dei presidenti delle regioni Sicilia e Calabria e il governo non impugnerà queste ordinanze. Lo ha riferito il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nel corso di un’audizione alla commissione Trasporti della Camera. Una piccola vittoria per il Sud che dà garanzia sul diritto alla mobilità e alla continuità territoriale. Superato quindi il paradosso che permetteva a chiunque, con un mezzo proprio e senza green pass, di partire dal Trentino e raggiungere Reggio Calabria, ma non poteva entrare in Sicilia senza il certificato verde. Analogamente, i siciliani erano impossibilitati ad uscire dalla propria regione senza green pass rafforzato, cosa invece possibile in tutte le altre regioni italiane nelle quali non si è costretti a usare mezzi pubblici. Un’evidente disparità sanata dalle ordinanze di Nello Musumeci ed Roberto Occhiuto e ora avallate dal governo. E, una volta tanto, una vittoria per il Sud.

L’annuncio del ministro Giovannini

Il governo quindi non impugnerà l’ordinanza dei governatori di Sicilia e Calabria che consente di utilizzare i collegamenti attraverso lo Stretto di Messina senza Super Green pass: “Per quanto riguarda l’ordinanza del presidente Musumeci e del presidente Occhiuto sul traffico nello Stretto di Messina – ha detto Giovannini – dopo una consultazione coi colleghi, posso dire che lo Stato è orientato a non impugnare l’ordinanza. C’è comunque un dialogo in corso perché nonostante il diverso regime vengano attuate al massimo le misure di sicurezza sanitaria”.

Musumeci, apprezzamento al governo

Musumeci aveva già anticipato la linea del governo esprimendo apprezzamento “nei confronti del governo nazionale per avere tollerato la mia ordinanza e quella del governatore della Calabria Occhiuto a proposito di quella evidente ingiustizia relativa al transito sullo Stretto. Io non sono mai stato generoso con i no vax ma mi sembra una follia mettere in discussione che la Sicilia sia una regione italiana come le altre”.

Occhiuto: “Garantiti diritti a mobilità e continuità territoriale”

Su Twitter il commento di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria: “Le ordinanze del presidente Musumeci e mia sono fatte per consentire l’attraversamento dello Stretto di Messina anche senza il super green pass. Garantiti il diritto alla mobilità e la continuità territoriale. Anche dal governo arriva una decisione di buon senso”.