Nuova flotta di elettrotreni della Metropolitana di Catania con fondi Ue

Comfort, sostenibilità e innovazione. Sono queste le componenti di eccellenza della nuova flotta di elettrotreni della Metropolitana di Catania tra i quali “Agatha” rappresenta la testa di serie delle unità di trazione (UDT) ed è stata inaugurata lo scorso 1° aprile.

Rinnovo del parco rotabile

Nel corso del 2022 sarà rinnovato tutto il parco rotabile della Metropolitana di Catania con 10 nuove UDT finanziate a valere sull’Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e Qualità della Vita” del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Siciliana.

Le UDT sono di nuova concezione sia in tema di consumi che di comfort per i viaggiatori. Il treno più leggero, motori nuovi e componentistica con consumi di classe energetica contemporanea (compreso l’utilizzo di illuminazione integralmente a LED a punti luce distribuiti) consentono una drastica riduzione dei consumi elettrici.

Alti standard

Le dotazioni per il comfort dei passeggeri collocano questi treni ai più alti standard contemporanei: postazioni riservate alle carrozzine e alle biciclette, carrozze intercomunicanti, dispositivi dinamici di informazione audio e video ai passeggeri, punti di ricarica per dispositivi mobili, impianti di climatizzazione innovativi a basso impatto ambientale per gli ambienti passeggeri e le cabine di guida.

L’elettrotreno può ospitare un totale di 420 persone di cui 64 sedute. È dotato inoltre di 2 posti per carrozzine e 4 alloggi per biciclette.