Nuovi scenari dell’editoria, il webinar di Digitrend per far crescere il tuo sito web

Analizzare e approfondire i nuovi scenari dell’Editoria digitale e acquisire tutti i nuovi strumenti e le competenze per affrontare un settore sempre più dinamico e in continua evoluzione. Sarà questo il focus del webinar organizzato da Digitrend il 21 Dicembre alle ore 15.30 dal titolo: “Quali metriche per valutare la vera crescita del sito”. Un’idea nata dalla necessità di aiutare editori, giornalisti, manager digitali, publisher e comunicatori nella gestione e promozione del proprio sito web secondo metriche efficaci di revenue management.

L’obiettivo è, dunque, acquisire tutti gli elementi utili per una crescita efficace in termini di numeri e visibilità per il proprio business editoriale. Grazie al webinar targato Digitrend si apprenderanno anche le conoscenze operative per misurare le reali performance del sito e per preparare una strategia efficace in grado di mixare i giusti investimenti su contenuti e tecnologia.

Un’altra sezione del webinar sarà dedicata ad analizzare le potenzialità di alcuni strumenti tecnologici innovativi e ad approfondire la conoscenza di parametri e strumenti di analisi per fornire all’editore digitale il giusto criterio di valutazione del proprio business.

CONTENUTI DEL WEBINAR

● Scegliere la tecnologia per accrescere la produttività di un giornale online

● Come Favorire l’esperienza utente immersiva sul mobile

● Strategie di engagement social e di posizionamento sui motori di ricerca

● Conoscere il proprio pubblico con Google Analytics 4: da sessioni e visualizzazioni di pagina a utenti ed eventi

● Le metriche della monetizzazione tra programmatic e pubblicità diretta

I RELATORI

Team Digitrend

Biagio Semilia Founder

Roberto Zarriello Publisher Advisor

Antonio Scannaliato Publisher Manager

Fabio Molina Seo & Ad Specialist

Partner Digitrend

Il caso Spunte Blu

durata: 40 minuti

