Nuovo concessionario per l’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno

Con la sottoscrizione del Verbale di subentro presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da ieri, 1° aprile 2022, la gestione dell’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno è trasferita alla società “Salerno Pompei Napoli S.p.A.”

Individuazione del nuovo concessionario

Il nuovo concessionario è stato individuato con procedura di gara avviata a seguito della scadenza del precedente rapporto concessorio, che si è protratta nel tempo a causa di molteplici ricorsi giudiziari attivati dai concorrenti.

Il concessionario si è impegnato a proseguire il servizio autostradale senza soluzione di continuità, confermando i rapporti contrattuali in essere compresi quelli relativi al personale in servizio, che non subiranno quindi alcuna variazione.

Procedure di gara a scadenza delle concessioni

Il trasferimento dell’autostrada al nuovo operatore conferma l’orientamento del Ministero di operare procedure di gara alla scadenza delle concessioni, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

I dettagli della nuova concessione

La nuova Convenzione prevede una durata di 25 anni, la realizzazione di nuovi investimenti per 389,2 milioni di euro, un adeguamento tariffario annuo medio di 1,41%, il riconoscimento di una remunerazione pari 6,56% in linea con le indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. È previsto un corrispettivo allo Stato nell’importo complessivo di 70 milioni di euro a carico del concessionario non ribaltato in tariffa.

Il programma degli investimenti include l’adeguamento dei viadotti autostradali, la progressiva sostituzione delle barriere di primo impianto e l’ammodernamento degli impianti.

Sulla tratta autostradale proseguiranno tutte le iniziative avviate con il Ministero rivolte alla verifica ed al monitoraggio delle infrastrutture. L’esecuzione degli interventi programmati garantirà al territorio un’autostrada ancora più moderna e rispondente alle esigenze di mobilità del territorio.